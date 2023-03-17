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Верховный суд разрешил Арташесу Арутюнянцу построить ЖК рядом с портом в Ростове

17 марта 2023, 15:40
Фото: wikipedia.org
Ростовский порт
Фирма президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца подтвердила разрешение на застройку участка земли на набережной Дона, соответствующие решение принял Верховный суд.

Верховный суд России оставил в силе решение Арбитражного суда Ростовской области о разрешении на застройку участка земли на набережной реки Дон в Ростове. Надел находится по адресу улица 9-я Линия, 87.

Застроить этот участок, площадью 2,6 гектара, хочет ООО «Лимерт», принадлежащая предпринимателю и президенту ФК «Ростов» Арташесу Арутюнянцу. Он намерен построить там комплекс малоэтажной жилой застройки.

Против этого выступил Ростовской порт и судоремонтный завод «Риф», чьи территории которых примыкают к этому участку. Они обратились в суд с требованием отменить разрешение на стройку. Свою позицию они объяснили тем, что участок якобы попадает в санитарно-защитную зону.

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Арбитражный, а затем и апелляционный суд встали на сторону Арутюнянца, обращая внимание на то, что факт наличия санитарно-защитной зоны вокруг участка не оформлен в ЕГРН. Теперь это решение подтвердил и Верховный суд.

Напомним, ранее фирма «СЗ „Ростовстрой-Дон“, принадлежащая Арутюнянцу и депутату Асланбеку Джиоеву получила разрешение на постройку 22 многоквартирных домов на Таганрогской улице в Ростове.

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#Городская среда#Строительство#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Алина Заярная
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