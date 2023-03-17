Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Верховный суд России оставил в силе решение Арбитражного суда Ростовской области о разрешении на застройку участка земли на набережной реки Дон в Ростове. Надел находится по адресу улица 9-я Линия, 87.
Застроить этот участок, площадью 2,6 гектара, хочет ООО «Лимерт», принадлежащая предпринимателю и президенту ФК «Ростов» Арташесу Арутюнянцу. Он намерен построить там комплекс малоэтажной жилой застройки.
Против этого выступил Ростовской порт и судоремонтный завод «Риф», чьи территории которых примыкают к этому участку. Они обратились в суд с требованием отменить разрешение на стройку. Свою позицию они объяснили тем, что участок якобы попадает в санитарно-защитную зону.
Арбитражный, а затем и апелляционный суд встали на сторону Арутюнянца, обращая внимание на то, что факт наличия санитарно-защитной зоны вокруг участка не оформлен в ЕГРН. Теперь это решение подтвердил и Верховный суд.
Напомним, ранее фирма «СЗ „Ростовстрой-Дон“, принадлежащая Арутюнянцу и депутату Асланбеку Джиоеву получила разрешение на постройку 22 многоквартирных домов на Таганрогской улице в Ростове.