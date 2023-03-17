Против этого выступил Ростовской порт и судоремонтный завод «Риф», чьи территории которых примыкают к этому участку. Они обратились в суд с требованием отменить разрешение на стройку. Свою позицию они объяснили тем, что участок якобы попадает в санитарно-защитную зону.