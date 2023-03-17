Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В Рязанской области рассматривается уголовное дело в отношении Владимира Арцыбашева. Ранее в Ростове он работал заместителем сити-менеджера по ЖКХ. После ухода из администрации города он перевелся в Рязанскую область, где стал советником замгубернатора. Уже будучи на новой должности, он стал фигурантом дела о махинациях с закупками коммунальной техники.
Сегодня состоялось очередное заседание суда, где Арцыбашеву продлили срок пребывания в СИЗО. Однако, как сообщает Don Mash, сам чиновник госпитализирован в реанимацию. Грипп осложнил его сердечную болезнь. Сейчас состояние Арцыбашева оценивается как тяжелое.
Однако состояние подозреваемого не повлияло на решение суда. Его оставили под стражей. Туда он вернется сразу после завершения лечения.