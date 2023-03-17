Сегодня состоялось очередное заседание суда, где Арцыбашеву продлили срок пребывания в СИЗО. Однако, как сообщает Don Mash, сам чиновник госпитализирован в реанимацию. Грипп осложнил его сердечную болезнь. Сейчас состояние Арцыбашева оценивается как тяжелое.



Однако состояние подозреваемого не повлияло на решение суда. Его оставили под стражей. Туда он вернется сразу после завершения лечения.