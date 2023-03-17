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Во время суда экс-заместителя сити-менеджера Ростова Арцыбашева увезли в реанимацию

17 марта 2023, 13:50
Фото: rostov-gorod.ru
Бывший заммэра Ростова Арцыбашев попал в реанимацию во время суда в Рязанской области
Бывший заместитель мэра Ростова по ЖКХ Владимир Арцыбашев находится в реанимации в Рязанской области, сообщают СМИ.

В Рязанской области рассматривается уголовное дело в отношении Владимира Арцыбашева. Ранее в Ростове он работал заместителем сити-менеджера по ЖКХ. После ухода из администрации города он перевелся в Рязанскую область, где стал советником замгубернатора. Уже будучи на новой должности, он стал фигурантом дела о махинациях с закупками коммунальной техники.

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Сегодня состоялось очередное заседание суда, где Арцыбашеву продлили срок пребывания в СИЗО. Однако, как сообщает Don Mash, сам чиновник госпитализирован в реанимацию. Грипп осложнил его сердечную болезнь. Сейчас состояние Арцыбашева оценивается как тяжелое.

Однако состояние подозреваемого не повлияло на решение суда. Его оставили под стражей. Туда он вернется сразу после завершения лечения.

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#Алина Заярная#Суд#Политика#Новости
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