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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Военком из Ростовской области рассказал, кого отправят на передовую СВО этой весной

17 марта 2023, 16:02
Фото: 1MI
Стало известно, будет ли вторая волна мобилизации в Ростовской области
Как таковых мобилизационных мероприятий в Ростовской области сейчас не проводится, заверил военком Шахт и Октябрьского сельского района Иван Вансович.

Военком Шахт и Октябрьского района Иван Вансович прокомментировал информацию о рассылке повесток в Ростовской области. Он заверил шахтинское издание «КВУ», что мобилизационных мероприятий в регионе сейчас не проходит. Однако военкоматы работают с добровольцами, желающими отправиться на передовую. «Мы его отправляем на призывную комиссию, там рассматривают его кандидатуру и могут отправить участвовать в СВО по желанию этого человека», — заявил Вансович.

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Также военком заверил, что в Ростовской области не планируется массовая рассылка повесток для уточнения данных военнообязанных граждан.

Ранее жителям в Ростовской области рассказали, зачем могут вызвать в военкомат.

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