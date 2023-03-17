Военком Шахт и Октябрьского района Иван Вансович прокомментировал информацию о рассылке повесток в Ростовской области. Он заверил шахтинское издание «КВУ», что мобилизационных мероприятий в регионе сейчас не проходит. Однако военкоматы работают с добровольцами, желающими отправиться на передовую. «Мы его отправляем на призывную комиссию, там рассматривают его кандидатуру и могут отправить участвовать в СВО по желанию этого человека», — заявил Вансович.