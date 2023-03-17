Второй доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
Глава группы, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что ряд законодательных инициатив уже находится в процессе разработки.
Эти инициативы представили на выездном заседании группы, которое проводилось на базе войсковой части в Краснодарском крае. Предполагается, что их передадут президенту РФ Владимиру Путину 17 марта.
«В частности, мы готовим законопроект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших на фронте участников СВО, которые являются созаемщиками по кредиту», — рассказал Турчак. Еще одна инициатива в этой сфере, по его словам, относится к уточнению положений по погашению военной ипотеки в случае гибели бойца. Кроме того, готов законопроект, решающий проблему лишения прав на жилье семьи сотрудника органов внутренних дел, который во время службы встал на учет для получения жилья и после вышел на пенсию, в случае его гибели.
Дело в том, что рабочая группа зафиксировала проблему — риск возникновения ситуации, когда семья сотрудника органов внутренних дел, еще в период службы вставшего на учет для получения жилья и после вышедшего на пенсию, лишается права на жилье в случае его гибели в СВО. Законопроект, который решит эту проблему, сейчас проходит последние согласования.
Рабочая группа предлагает меры по законодательному установлению порядка расторжения срочных трудовых договоров с участниками СВО по аналогии с тем порядком, который действует в отношении беременных женщин и женщин в декретном отпуске.
Помимо этого, в доклад президенту планируется включить предложение об установлении 1 июля Дня ветерана боевых действий.
В том, что касается реабилитации раненых военнослужащих, от рабочей группы поступило предложение разработать межведомственную программу и заложить в нее опыт спортивной реабилитации демобилизованных из зоны СВО военнослужащих с привлечением спортсменов-паралимпийцев.
Ещё один вопрос, который имеет отношение к медицинским гарантиям для участников СВО, — это единый подход к их предоставлению вне зависимости от того, в каком подразделении эти люди проходят службу. Речь идет в том числе об обеспечении лекарствами.
В рабочей группе отметили, что необходимо внести изменения в закон о банкротстве, исключив возможность блокировки финансовыми управляющими банковских счетов должников-участников СВО, если на эти счета начисляют боевые выплаты.
В части развития ОПК поступило предложение наладить взаимодействие отделов технического контроля и военных представителей министерства обороны на период СВО. Об этом сообщает сайт ER.ru.
Среди других предложений — разработка механизма привлечения к ответственности за срыв государственного оборонного заказа не только исполнителей, но и военных представителей Минобороны. Планируется также ввести авансовые платежи в размере не менее 80% от гособоронзаказов.
В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что в рабочую группу продолжают поступать жалобы по обеспечению и доукомплектованию, а также по работе военкоматов. Этой теме планируется посвятить отдельное заседание группы.