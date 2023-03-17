Второй доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту

«В частности, мы готовим законопроект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших на фронте участников СВО, которые являются созаемщиками по кредиту», — рассказал Турчак. Еще одна инициатива в этой сфере, по его словам, относится к уточнению положений по погашению военной ипотеки в случае гибели бойца. Кроме того, готов законопроект, решающий проблему лишения прав на жилье семьи сотрудника органов внутренних дел, который во время службы встал на учет для получения жилья и после вышел на пенсию, в случае его гибели.