Бизнесвумен осудили в Ростовской области за обман налоговой на 4,8 млн рублей

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
У обвиняемой с 2018 по 2021 годы появились долги по налогам, но погашать их она не стала. Деньги она получала наличными, чтобы они не проходили через счета ее компании и не могли быть списаны в счет погашения долга.
В результате жительнице Шахт удалось скрыть 4,8 миллиона рублей, которые хотела списать налоговая. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.
Теперь суд приговорил обвиняемую к штрафу в размере 400 тысяч рублей, а также наложил арест на ее имущество. На данный момент она частично погасила размер ущерба.
Ранее заработавшую 5 млн рублей на обрядах лже-экстрасенса осудили в Ростове-на-Дону.