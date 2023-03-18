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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Бизнесвумен осудили в Ростовской области за обман налоговой на 4,8 млн рублей

18 марта 2023, 06:30
Фото: 1mi
В Ростовской области огласили приговор предпринимателю, которая не платила налоги, сообщили в региональной прокуратуре.

У обвиняемой с 2018 по 2021 годы появились долги по налогам, но погашать их она не стала. Деньги она получала наличными, чтобы они не проходили через счета ее компании и не могли быть списаны в счет погашения долга.

В результате жительнице Шахт удалось скрыть 4,8 миллиона рублей, которые хотела списать налоговая. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. 

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Теперь суд приговорил обвиняемую к штрафу в размере 400 тысяч рублей, а также наложил арест на ее имущество. На данный момент она частично погасила размер ущерба. 

Ранее заработавшую 5 млн рублей на обрядах лже-экстрасенса осудили в Ростове-на-Дону. 

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