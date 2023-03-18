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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Главой базирующейся в Ростове прокуратуры объединенной группировки войск стал Наида

18 марта 2023, 06:48
Фото: 1mi
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Наиду военным прокурором объединенной группировки войск, говорится в соответствующем указе.

Глава государства уже подписал документ и назначил прокурора на пятилетний срок. Этот указ вступил в силу с момента подписания.

Добавим, что Алексей Наида является генерал-майором.

В Ростове и. о. военного прокурора назначили Александра Рушкина
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Ранее СМИ писали, что в Ростовской области появилась прокуратура объединенной группировки войск. Говорилось, что структура будет функционировать в Ростове. 

До этого начальником отдела по мобилизационной работе администрации в Ростове стал Фукалов. 

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