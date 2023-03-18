Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Глава государства уже подписал документ и назначил прокурора на пятилетний срок. Этот указ вступил в силу с момента подписания.
Добавим, что Алексей Наида является генерал-майором.
Ранее СМИ писали, что в Ростовской области появилась прокуратура объединенной группировки войск. Говорилось, что структура будет функционировать в Ростове.
До этого начальником отдела по мобилизационной работе администрации в Ростове стал Фукалов.