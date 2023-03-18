Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В понедельник, 20 числа, света не будет на улицах Батуринская, Волгодонская, Гризодубовой, Доброхимовская, 1-я Краснодарская, Проселочная, Ревкомовская и площади Тружеников. Также это коснется переулков Уральский, Ухтомский, улиц 2-я Краснодарская, Лазаревская, Украинская.
Во вторник электричество выключат на улицах Красноаксайская, 27-я линия, 29-я линия, 31-я линия, 39-я линия, 41-я линия, 43-я линия, 47-я линия, 49-я линия, 2-я Пролетарская, 1-я левая, 2-я левая. Это затронет переулки Кирилловский, Балканский и улицу Сарьяна.
В среду обесточат улицы Ленина, Шоссейная, 7-я линия, 9-я линия, Листопадова, 1-я Пролетарская, Мясникова. В четверг без света останутся улицы Комсомольская, 23-я линия, 25-я линия, 27-я линия, 29-я линия, 30-я линия, 31-я линия, Мясникова, Ереванская.
В пятницу ограничения будут действовать на улицах Дундича, Конституционная, 20-лет Октября, Кемеровская, Калужская, Глинки, Мурманская, Камская, Волжская, Брестская, Карбышева.
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