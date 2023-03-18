В понедельник, 20 числа, света не будет на улицах Батуринская, Волгодонская, Гризодубовой, Доброхимовская, 1-я Краснодарская, Проселочная, Ревкомовская и площади Тружеников. Также это коснется переулков Уральский, Ухтомский, улиц 2-я Краснодарская, Лазаревская, Украинская.