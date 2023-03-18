Молчащий о СВО ростовчанин Дибров шокировал народного артиста Грузии наглостью

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Недавно народный артист Грузии Станислав Садальский рассказал о своем опыте посещения шоу «Кто хочет стать миллионером». Актер вспомнил, что в прошлом его с ведущим Дмитрием Дибровым связывали приятельские отношения, и «по старой памяти» Садальский постарался договориться с давним знакомым о подсказках, аргументируя свою просьбу тем, что отдаст все деньги выигрыша в фонд нуждающихся актеров.
Он предложил Дмитрию Диброву использовать сигналы, например, сжать кулак или почесать ухо на разных вариантах ответа, однако звездный ведущий перебил Садальского, заявив, что в качестве сигнала для третьего варианта он готов использовать метеоризм, чтобы гость почуял правильный ответ.
«Какая наглая жесть, подумал я! Передачу он вел замечательно, даже что-то выиграл, без подсказки, но деньги все равно отдал в Гильдию актеров», — цитирует Садальского издание.
Ранее ростовчане раскритиковали супругу Диброва за откровенные снимки.