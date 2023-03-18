Молчащий о СВО ростовчанин Дибров шокировал народного артиста Грузии наглостью

Недавно народный артист Грузии Станислав Садальский рассказал о своем опыте посещения шоу «Кто хочет стать миллионером». Актер вспомнил, что в прошлом его с ведущим Дмитрием Дибровым связывали приятельские отношения, и «по старой памяти» Садальский постарался договориться с давним знакомым о подсказках, аргументируя свою просьбу тем, что отдаст все деньги выигрыша в фонд нуждающихся актеров.