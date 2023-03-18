Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Происшествие случилось вечером в пятницу, 17 марта, на подъездной дороге к Белой Калитве. Водитель грузовика MAN сбил идущего по дороге мужчину, хотя рядом была обочина.
«Мужчина получил травмы и его доставили в больницу. Оказалось, что на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы», — сказано в сообщении.
Сейчас по факту аварии проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.
Добавим, что в марте произошли 24 аварии с пешеходами, в которых пять человек погибли и 20 пострадали.