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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Мужчина выжил после проехавшего по нему грузовика в Ростовской области

18 марта 2023, 10:31
Фото: 1mi
В Ростовской области фура сбила пешехода в Белокалитвинском районе, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось вечером в пятницу, 17 марта, на подъездной дороге к Белой Калитве. Водитель грузовика MAN сбил идущего по дороге мужчину, хотя рядом была обочина.

«Мужчина получил травмы и его доставили в больницу. Оказалось, что на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы», — сказано в сообщении.

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Сейчас по факту аварии проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.

Добавим, что в марте произошли 24 аварии с пешеходами, в которых пять человек погибли и 20 пострадали.

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#Илья Протвинов#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
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