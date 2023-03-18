На Театральном проспекте Ростова построят ЖК из 7-этажных и 25-этажных домов

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
На днях власти Ростова-на-Дону выпустили документ об утверждении нового жилого квартала в границах улиц Нансена, Текучева и Театрального проспекта.
Проект представлен краснодарским предпринимателем Юрием Мистергазе, который является совладельцем нескольких строительных компаний и собирается построить на выделенном участке три дома с максимальной этажностью 25 этажей, а также два семиэтажных здания.
На территории ЖК собираются предусмотреть парковки общей вместимости до 1071 парковочного места, детский сад, рассчитанный на 90 воспитанников, а также небольшую поликлинику, отделение банка, магазины и другие объекты торговли и бизнеса.
Однако ростовчане выступили категорически против строительства очередного ЖК, заявив, что в городе уже «не продохнуть и не проехать» от огромных жилых комплексов, поскольку улицы исторического центра города не рассчитаны на текущее количество частного транспорта.