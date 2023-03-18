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Published Сегодня, 09:00

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Updated Сегодня, 09:02

На трех центральных улицах в Ростове ввели одностороннее движение с 18 марта

18 марта 2023, 09:00
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону с 18 марта ввели одностороннее движение для автомобилистов на трех улицах, сообщили в мэрии.

Теперь проехать только в одну сторону можно по улице Лермонтовская от Университетского до Крепостного, а также по Тельмана на аналогичном участке. Схему движение поменяли и на улице Города Волос от переулка Университетский до Крепостного в восточном направлении.

По информации администрации, это повысит пропускную способность и обеспечит безопасность дорожного движения. Водителям стоит учитывать новые меры при построении маршрутов. 

Добавим, что в Ростове на трех улицах планируют сделать выделенные полосы для автобусов. Где именно они могут появиться, читайте в материале RostovGazeta. 

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