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Теперь проехать только в одну сторону можно по улице Лермонтовская от Университетского до Крепостного, а также по Тельмана на аналогичном участке. Схему движение поменяли и на улице Города Волос от переулка Университетский до Крепостного в восточном направлении.
По информации администрации, это повысит пропускную способность и обеспечит безопасность дорожного движения. Водителям стоит учитывать новые меры при построении маршрутов.
Добавим, что в Ростове на трех улицах планируют сделать выделенные полосы для автобусов. Где именно они могут появиться, читайте в материале RostovGazeta.