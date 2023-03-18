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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Названы самые подорожавшие в феврале продукты в Ростовской области

18 марта 2023, 10:51
Фото: 1mi
В Ростовской области в феврале подорожал ряд продовольственных товаров по сравнению с январем 2023 года, сообщает Ростовстат.

За это время заметно подорожал лук, рост стоимости составил сразу 41%. Среди плодоовощной продукции этот показатель оказался самым большим.

Значительно выросли в цене виноград и огурцы — 17 и 14%, а также помидоры и бананы. В феврале зафиксировали рост цен в пределах 8% на свеклу, картофель, зелень и апельсины.

В Ростове из-за конфликта на рынке «Агромолл» могут подорожать овощи
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Дороже стали молоко, сметана, хлеб и смеси для детского питания, но в этом случае рост оказался в пределах 2%. Вместе с этим стоимость некоторых товаров снизилась, к примеру, сливок, орехов и капусты.

В феврале в регионе подорожали строительные материалы, а также школьно-письменные принадлежности, однако цены выросли не сильно.

Ранее стало известно, что в Ростове из-за конфликта на рынке «Агромолл» могут подорожать овощи.

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