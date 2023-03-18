В Ростовской области возможной причиной гибели рыбы назвали сброс воды с очистных

В Ростовской области гибель рыбы в балке Осиновой могла быть вызвана сбросом стоков с очистных сооружений, об этом сообщили в пресс-службе донского Минприроды.