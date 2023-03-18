Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
В ведомстве сообщили, что эксперты провели обследование по факту массовой гибели водных биологических ресурсов в Красносулинском районе.
Эксперты присоединились к проверке прокуратуры, которая проводилась совместно с сотрудниками Азово-Черноморского территориального управления. Местом проведения проверки стала водоохранная зона балки Осиновой, которая является притоком Кундрючья.
«На восточной окраине хутора Малое Зверево инспекторская группа зафиксировала сброс сточных вод с очистных сооружений канализации и подтвердила факт гибели рыбы», — сказано в сообщении.
Эксперты зафиксировали признаки падения качества воды в Осиновой и сделали забор проб для лаборатории, результаты анализа которых позволят выяснить причины гибели рыбы. Результаты должны быть готовы на следующей неделе.
Ранее в Ростовской области сообщили о гибели уток и лебедей.