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Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Названы возможные причины массовой гибели рыбы в водоемах Ростовской области

18 марта 2023, 17:34
Фото: pxhere.com
Названы возможные причины массовой гибели рыбы в водоемах Ростовской области

В Ростовской области возможной причиной гибели рыбы назвали сброс воды с очистных

В Ростовской области гибель рыбы в балке Осиновой могла быть вызвана сбросом стоков с очистных сооружений, об этом сообщили в пресс-службе донского Минприроды.

В ведомстве сообщили, что эксперты провели обследование по факту массовой гибели водных биологических ресурсов в Красносулинском районе.

Эксперты присоединились к проверке прокуратуры, которая проводилась совместно с сотрудниками Азово-Черноморского территориального управления. Местом проведения проверки стала водоохранная зона балки Осиновой, которая является притоком Кундрючья.

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«На восточной окраине хутора Малое Зверево инспекторская группа зафиксировала сброс сточных вод с очистных сооружений канализации и подтвердила факт гибели рыбы», — сказано в сообщении.

Эксперты зафиксировали признаки падения качества воды в Осиновой и сделали забор проб для лаборатории, результаты анализа которых позволят выяснить причины гибели рыбы. Результаты должны быть готовы на следующей неделе.

Ранее в Ростовской области сообщили о гибели уток и лебедей.

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