rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Потепление в Ростове-на-Дону начнется с 20 марта

18 марта 2023, 04:53
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону после прохладных выходных начнется потепление, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу, 18 марта, средняя температура составит около 13 градусов и будет облачно. Скорость ветра увеличится до пяти метров в секунду. 

В воскресенье в городе начнутся дожди, столбики термометров покажут 10 градусов. Ветер в этот день должен слабее. 

В Ростове создали оперштаб для ликвидации последствий непогоды 14 февраля
Узнать подробнее

С понедельника в Ростове начнется потепление и температура поднимется до 16 градусов. Синоптики обещают облачную погоду без осадков.

К четвергу, 23 марта, температура поднимется до 17 градусов. Облачная погода в этот период сохранится. 

Ранее власти Ростова выявили более 150 нарушений в уборке территорий от снега. 

Читайте также:
Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодой
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода#Общество
Подпишитесь
Центр Ростова застраивают «человейниками», а общественному транспорту выделяют полосы
Вчера, 15:39
Верховный суд разрешил Арташесу Арутюнянцу построить ЖК рядом с портом в Ростове
Вчера, 15:40
«Сколько можно?»: ростовчане выступили против строительства очередного ЖК в центре
Вчера, 15:41
Военком из Ростовской области рассказал, кого отправят на передовую СВО этой весной
Вчера, 16:02
«Россия не отдаст своего лидера Западу»: ростовский эксперт высказался о суде в Гааге
Вчера, 18:11
Ростовский депутат предложил законодательно закрепить поощрения для сдавших нормы ГТО
Вчера, 14:55