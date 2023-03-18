Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 05:05
В субботу, 18 марта, средняя температура составит около 13 градусов и будет облачно. Скорость ветра увеличится до пяти метров в секунду.
В воскресенье в городе начнутся дожди, столбики термометров покажут 10 градусов. Ветер в этот день должен слабее.
С понедельника в Ростове начнется потепление и температура поднимется до 16 градусов. Синоптики обещают облачную погоду без осадков.
К четвергу, 23 марта, температура поднимется до 17 градусов. Облачная погода в этот период сохранится.
Ранее власти Ростова выявили более 150 нарушений в уборке территорий от снега.