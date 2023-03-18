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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Пять пешеходов погибли и 20 пострадали в Ростовской области в марте

18 марта 2023, 09:27
Фото: 1mi
В Ростовской области в течение марта под колесами автомобилей оказались более 20 пешеходов, сообщили в УГИБДД по региону.

Всего зарегистрировали 24 аварии, более половины из которых произошли в темное время суток. Погибли пять человек, еще 20 получили ранения и проходят лечение.

Почти все участвовавшие в авариях пешеходы не использовали световозвращающие элементы. Но основными причинами ДТП становятся нарушения водителям правил проезда переходов и превышение скорости.

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В некоторых случаях водители проезжали на красный свет и сбивали людей. Согласно статистике, в марте на 40% снизилось число аварий, которые спровоцировали сами пешеходы. 

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