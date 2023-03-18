Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Всего зарегистрировали 24 аварии, более половины из которых произошли в темное время суток. Погибли пять человек, еще 20 получили ранения и проходят лечение.
Почти все участвовавшие в авариях пешеходы не использовали световозвращающие элементы. Но основными причинами ДТП становятся нарушения водителям правил проезда переходов и превышение скорости.
В некоторых случаях водители проезжали на красный свет и сбивали людей. Согласно статистике, в марте на 40% снизилось число аварий, которые спровоцировали сами пешеходы.
Ранее перебегавшую дорогу пенсионерку насмерть сбили в Ростовской области.