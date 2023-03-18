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Ростовчанка получила травму во время поездки в автобусе

18 марта 2023, 05:37
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону пассажирка автобуса получила травму руки во время поездки в общественном транспорте, сообщила она в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчанка пожаловалась на нехватку автобусов в городе, которая приводит к давке в салонах транспорта. Она добавила, что по этой причине ей прищемило руку между дверьми, из-за чего пришлось обращаться к врачу.

«Произошло все именно из-за огромного количества людей в автобусе. К счастью, с рукой все хорошо, но есть подозрение на перелом», — уточнила пострадавшая.

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Она добавила, что в утреннее время автобусы часто не останавливаются на остановках из-за отсутствия свободных мест в салоне. Из-за этого местные жители опаздывают на работу.

«В час пик просто аврал. Неоднократно звонил на горячие линии: ответ один — весь транспорт на линии», — написали пользователи в комментариях.

Ранее водитель трамвая отправил в больницу молодого мужчину в Ростовской области.

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