Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Синау был главным тренером команды в 1980-е годы, а также успел поиграть за «Ростов». Клуб выразил соболезнования близким Синау.
Добавим, что ему было 78 лет, ему присвоили звание заслуженного тренера РСФСР. Свою карьеру в «Ростсельмаше» он начал в 1963 году, а через два года перешел в клуб СКА, за который не сыграл ни одного матча за два сезона.
Карьеру футболиста Синау завершил в 1974 году.
Ранее в Ростовской области скончался автор учебников «Русский родной язык» Андрей Нарушевич. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.