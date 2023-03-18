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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Скончался бывший главный тренер ФК «Ростов» Валерий Синау

18 марта 2023, 08:22
Фото: 1mi
Ушел из жизни Валерий Синау, который ранее тренировал футбольный клуб «Ростов», говорится на сайте команды.

Синау был главным тренером команды в 1980-е годы, а также успел поиграть за «Ростов». Клуб выразил соболезнования близким Синау.

Добавим, что ему было 78 лет, ему присвоили звание заслуженного тренера РСФСР. Свою карьеру в «Ростсельмаше» он начал в 1963 году, а через два года перешел в клуб СКА, за который не сыграл ни одного матча за два сезона.

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Карьеру футболиста Синау завершил в 1974 году. 

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