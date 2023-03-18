Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Сейчас в Ростове размещено более 13 тысяч различных вакансий. Поэтому любой желающий сможет найти себе работу по знаниям и оплате. RostovGazeta подобрала самые высокооплачиваемые вакансии за март из представленных.
Самой высокооплачиваемой работой в Ростове оказалась работа доставщика легких заказов. Ему предлагают зарплату от 88 до 138 тысяч рублей. При этом соискатель может выбрать гибкий график работы и частичную занятость.
Обязанности курьера расписаны только в общих чертах. Указывается лишь то, что он должен доставлять грузы до 2,5 килограмма в пределах одного района. Чем обоснована столь высокая ставка, также не указывается.
Однако среди явных минусов вакансии — отсутствие официального трудоустройства.
Специалисту по работу с клиентами банки также предлагают высокие зарплаты — от 90 до 150 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется образование не ниже среднего и владение ПК. Ему предстоит проводить телефонные переговоры с клиентами банка, мотивировать их оплачивать долги и сопровождать клиентов на всех этапах взаимодействия с ними.
Кандидату не обязательно иметь опыт работы, всему обещают научить на месте. За почти сотню тысяч рублей в месяц ему предстоит работать в офисе пять дней в неделю с 09.00 до 18.00 мск.
Одна из онлайн-школ иностранных языков ищет менеджера по привлечению клиентов. В месяц ему обещают платить от 120 до 300 тысяч рублей. Однако требования к нему также высоки: опыт работы от трех лет в сфере IT и образовательных продуктов, полная занятость и знание техник продаж.
Отбор на вакансию также будет проходить в три этапа: собеседование с рекрутером, собеседование с супервайзером и тестовая неделя.
Однако успешному соискателю, помимо высокой зарплаты предлагается скидка на курсы онлайн-школы, возможность удаленной работы и плавающие выходные.
Немало платят и специалистам в сфере логистики в Ростове — в среднем 100 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен иметь профильное образование, опыт работы от одного года и опыт работы с электронными площадками.
Заниматься ему предстоит организацией автоперевозок грузов по заявкам клиентов привлеченным транспортом. Необходимо будет и заключать договоры с клиентами и перевозчиками.
График работы на должности стандартный — пять дней в неделю с 09.00 до 18.00 мск. В качестве преимуществ — официальное трудоустройство и помощь наставника.
Зарплата в 93 тысячи рублей в месяц ожидает в Ростове опытного геодезиста. Проработать в профессии необходимо, минимум, три года. Помимо этого, необходимо высшее профильное образование, высокий уровень стрессоустойчивости и знание профильных программ.
Работодатель гарантирует, что выплачивает заработную плату два раза в месяц без задержек. Другим преимуществом работы он называет дружный коллектив.