Специалисту по работу с клиентами банки также предлагают высокие зарплаты — от 90 до 150 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется образование не ниже среднего и владение ПК. Ему предстоит проводить телефонные переговоры с клиентами банка, мотивировать их оплачивать долги и сопровождать клиентов на всех этапах взаимодействия с ними.