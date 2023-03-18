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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в регионе

18 марта 2023, 04:52
Фото: 1MI
Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Ростове
Самой высокооплачиваемой вакансией в Ростове оказался курьер легких заказов, следует из данных портала hh.ru.

Сейчас в Ростове размещено более 13 тысяч различных вакансий. Поэтому любой желающий сможет найти себе работу по знаниям и оплате. RostovGazeta подобрала самые высокооплачиваемые вакансии за март из представленных.

Курьер легких заказов

Самой высокооплачиваемой работой в Ростове оказалась работа доставщика легких заказов. Ему предлагают зарплату от 88 до 138 тысяч рублей. При этом соискатель может выбрать гибкий график работы и частичную занятость.

Обязанности курьера расписаны только в общих чертах. Указывается лишь то, что он должен доставлять грузы до 2,5 килограмма в пределах одного района. Чем обоснована столь высокая ставка, также не указывается.

Однако среди явных минусов вакансии — отсутствие официального трудоустройства.

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Специалист по работе с клиентами банка

Специалисту по работу с клиентами банки также предлагают высокие зарплаты — от 90 до 150 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется образование не ниже среднего и владение ПК. Ему предстоит проводить телефонные переговоры с клиентами банка, мотивировать их оплачивать долги и сопровождать клиентов на всех этапах взаимодействия с ними.

Кандидату не обязательно иметь опыт работы, всему обещают научить на месте. За почти сотню тысяч рублей в месяц ему предстоит работать в офисе пять дней в неделю с 09.00 до 18.00 мск.

Менеджер по привлечению клиентов

Одна из онлайн-школ иностранных языков ищет менеджера по привлечению клиентов. В месяц ему обещают платить от 120 до 300 тысяч рублей. Однако требования к нему также высоки: опыт работы от трех лет в сфере IT и образовательных продуктов, полная занятость и знание техник продаж.

Отбор на вакансию также будет проходить в три этапа: собеседование с рекрутером, собеседование с супервайзером и тестовая неделя.

Однако успешному соискателю, помимо высокой зарплаты предлагается скидка на курсы онлайн-школы, возможность удаленной работы и плавающие выходные.

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Логист

Немало платят и специалистам в сфере логистики в Ростове — в среднем 100 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен иметь профильное образование, опыт работы от одного года и опыт работы с электронными площадками.

Заниматься ему предстоит организацией автоперевозок грузов по заявкам клиентов привлеченным транспортом. Необходимо будет и заключать договоры с клиентами и перевозчиками.

График работы на должности стандартный — пять дней в неделю с 09.00 до 18.00 мск. В качестве преимуществ — официальное трудоустройство и помощь наставника.

Геодезист

Зарплата в 93 тысячи рублей в месяц ожидает в Ростове опытного геодезиста. Проработать в профессии необходимо, минимум, три года. Помимо этого, необходимо высшее профильное образование, высокий уровень стрессоустойчивости и знание профильных программ.

Работодатель гарантирует, что выплачивает заработную плату два раза в месяц без задержек. Другим преимуществом работы он называет дружный коллектив.

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