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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Торги по продаже акций Ростовводоканала приостановили

18 марта 2023, 07:26
Фото: 1mi
Торги по продаже основного пакета акций компании Ростовводоканал приостановили, сообщил гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский.

Издание Donnews пишет, что акции оценили в один миллиард рублей, однако заинтересованные в продаже стороны считают это слишком дешево. Издание уточнило, что акции выставили на продажу в рамках уголовного дела в отношении бывшего собственника предприятия Станислава Светлицкого.

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"Торги пришлось приостановить, так как Светлицкий через своих адвокатов обжаловал экспертное заключение о стоимости акций. Это же сделало и «Агентство по страхованию вкладов», так как есть интерес продать актив подороже", - сказано в сообщении.  

Отмечается, что по результатам торгов основной собственник может остаться. 

Ранее стали известны подробности уголовного дела против сотрудников Ростовводоканала. Расширенный материал RostovGazeta читайте по ссылке

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