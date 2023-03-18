Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Издание Donnews пишет, что акции оценили в один миллиард рублей, однако заинтересованные в продаже стороны считают это слишком дешево. Издание уточнило, что акции выставили на продажу в рамках уголовного дела в отношении бывшего собственника предприятия Станислава Светлицкого.
"Торги пришлось приостановить, так как Светлицкий через своих адвокатов обжаловал экспертное заключение о стоимости акций. Это же сделало и «Агентство по страхованию вкладов», так как есть интерес продать актив подороже", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по результатам торгов основной собственник может остаться.
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