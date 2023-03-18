Трассу из Ростова-на-Дону в Таганрог сковало многокилометровыми пробками 18 марта

Между тем, в системе появились данные об аварии на на 50-м километре трассы А-280 в районе остановки «поворот на Новоприморский». Более подробной информации о произошедшем на настоящий момент нет, редакция запросила оперативный комментарий в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области. Информация будет обновляться по мере появления новых данных от официальных источников.