Трассу из Ростова-на-Дону в Таганрог сковало многокилометровыми пробками 18 марта

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В субботу, 18 марта, от дончан стали поступать сообщения о многокилометровых пробках в районе Мержаново, Самбекских высот и Таганрогской птицефабрики, расположенной неподалеку от 46-го километра трассы.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты» к 16.05 мск пробка растянулась на 17,6 километра от Центральной улицы в Самбеке до 43-го километра А-280, и 8,9 километра от заправки Shell до съезда на Мержаново во встречном направлении. При этом на втором участке причиной пробки стали ремонтные работы.
Между тем, в системе появились данные об аварии на на 50-м километре трассы А-280 в районе остановки «поворот на Новоприморский». Более подробной информации о произошедшем на настоящий момент нет, редакция запросила оперативный комментарий в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области. Информация будет обновляться по мере появления новых данных от официальных источников.
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