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Трассу из Ростова-на-Дону в Таганрог сковало многокилометровыми пробками 18 марта

18 марта 2023, 13:10
Фото: pxhere.com
Трассу из Ростова-на-Дону в Таганрог сковало многокилометровыми пробками 18 марта
В Ростовской области на трассе А-280 возникли многокилометровые пробки из-за ДТП и ремонтных работ на участке между 46-м и 54-м километрами, сведения об этом появились на сервисе «Яндекс. Карты».

В субботу, 18 марта, от дончан стали поступать сообщения о многокилометровых пробках в районе Мержаново, Самбекских высот и Таганрогской птицефабрики, расположенной неподалеку от 46-го километра трассы.

Изображение пробки на 15.55 мск.
Фото: Яндекс. Карты.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты» к 16.05 мск пробка растянулась на 17,6 километра от Центральной улицы в Самбеке до 43-го километра А-280, и 8,9 километра от заправки Shell до съезда на Мержаново во встречном направлении. При этом на втором участке причиной пробки стали ремонтные работы.

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Между тем, в системе появились данные об аварии на на 50-м километре трассы А-280 в районе остановки «поворот на Новоприморский». Более подробной информации о произошедшем на настоящий момент нет, редакция запросила оперативный комментарий в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.  Информация будет обновляться по мере появления новых данных от официальных источников. 

Ранее на Дону начали искать свидетелей смертельного ДТП в Орловском районе.

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