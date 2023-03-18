В Крыму наладили поставки воды из Днепра

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
В субботу, 18 марта, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об успешном запуске водоснабжения Крымского полуострова из Днепра. По данным главы региона, вода стала поступать на полуостров по Северо-Крымскому каналу, и уже после зимней консервации начнется второй поливной сезон, который позволит обеспечить отрасль сельского хозяйства 250 миллионами кубометров воды.
Напомним, Северо-Крымский канал построили более 50 лет назад, и до 2014 года канал обеспечивал водоснабжение жителей и предприятий полуострова, однако после воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла воду. Год назад канал удалось разблокировать, теперь перекрыть его невозможно.
Напомним, ранее власти сообщили, что собираются построить водовод из Ростова в Донецк к 1 апреля 2023 года.