В Крыму наладили поставки воды из Днепра

Напомним, Северо-Крымский канал построили более 50 лет назад, и до 2014 года канал обеспечивал водоснабжение жителей и предприятий полуострова, однако после воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла воду. Год назад канал удалось разблокировать, теперь перекрыть его невозможно.