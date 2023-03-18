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Posted Сегодня, 18:29

Published Сегодня, 18:29

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

В Крыму наладили поставки воды из Днепра

18 марта 2023, 18:29
Фото: pxhere.com
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что в Северо-Крымский канал стала поступать вода из Днепра, подробностями поделился портал «Новые известия».

В субботу, 18 марта, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об успешном запуске водоснабжения Крымского полуострова из Днепра. По данным главы региона, вода стала поступать на полуостров по Северо-Крымскому каналу, и уже после зимней консервации начнется второй поливной сезон, который позволит обеспечить отрасль сельского хозяйства 250 миллионами кубометров воды.

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Напомним, Северо-Крымский канал построили более 50 лет назад, и до 2014 года канал обеспечивал водоснабжение жителей и предприятий полуострова, однако после воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла воду. Год назад канал удалось разблокировать, теперь перекрыть его невозможно.

Напомним, ранее власти сообщили, что собираются построить водовод из Ростова в Донецк к 1 апреля 2023 года.

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#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Вода#Строительство#Спецоперация#Политика#Крым#Республика Крым#Херсон#Херсонская область#Украина
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