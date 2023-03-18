В МЧС опровергли информацию об обзвоне жителей Ростовской области из-за бомбоубежищ

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
В ведомстве сообщили, что в последнее время им поступает информация о том, что неизвестные лица обзванивают жителей Ростовской области, представляясь сотрудниками МЧС, и спрашивают у дончан, где находится ближайшее к ним бомбоубежище.
Сотрудники МЧС заявили, что не имеют никакого отношения к массовым обзвонам населения, и назвали информацию о проведении подобных опросов фейком.
«Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан», — сказано в сообщении ведомства. Граждан также предупредили доверять только той информации, что размещают на официальных порталах органов федеральной и местной власти.
Напомним, в феврале власти Ростова сообщили, сколько укрытий есть в каждом районе, и сколько людей они способны вместить.