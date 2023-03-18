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Published Сегодня, 17:57

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Updated Сегодня, 17:59

В МЧС опровергли информацию об обзвоне жителей Ростовской области из-за бомбоубежищ

18 марта 2023, 17:57
Фото: pxhere.com
В МЧС опровергли информацию об обзвоне жителей Ростовской области из-за бомбоубежищ
В МЧС заявили, что не имеют отношения к обзвонам дончан с целью установить места размещения бомбоубежищ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В ведомстве сообщили, что в последнее время им поступает информация о том, что неизвестные лица обзванивают жителей Ростовской области, представляясь сотрудниками МЧС, и спрашивают у дончан, где находится ближайшее к ним бомбоубежище.

Сотрудники МЧС заявили, что не имеют никакого отношения к массовым обзвонам населения, и назвали информацию о проведении подобных опросов фейком.

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«Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан», — сказано в сообщении ведомства. Граждан также предупредили доверять только той информации, что размещают на официальных порталах органов федеральной и местной власти.

Напомним, в феврале власти Ростова сообщили, сколько укрытий есть в каждом районе, и сколько людей они способны вместить.

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