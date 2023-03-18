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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

В Ростове 8-летняя девочка оказалась под колесами автомобиля

18 марта 2023, 15:06
Фото: ГИБДД по РО
В Ростове 8-летняя девочка оказалась под колесами автомобиля
В Ростове водитель сбил маленькую девочку, которая решила перейти дорогу в неположенном месте, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

В субботу, 18 марта, около 14.00 мск на улице Вятской сбили младшеклассницу, которая решила перейти дорогу в неположенном месте.

Согласно данным сотрудников полиции, 27-летний водитель ехал в направлении улицы 50-летия Ростсельмаша по улице Вятской на разрешающий сигнал светофора, когда на проезжей части перед ним оказалась восьмилетняя девочка, решившая перейти дорогу в неположенном месте.

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В итоге девочка оказалась под колесами ВАЗ-2112, медики доставили ребенка в ближайшую больницу для оказания помощи. Сейчас полиции предстоит выяснить все причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Ростовской области начали искать свидетелей и участника ДТП с погибшим пешеходом.

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