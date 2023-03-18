В Ростове 8-летняя девочка оказалась под колесами автомобиля

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В субботу, 18 марта, около 14.00 мск на улице Вятской сбили младшеклассницу, которая решила перейти дорогу в неположенном месте.
Согласно данным сотрудников полиции, 27-летний водитель ехал в направлении улицы 50-летия Ростсельмаша по улице Вятской на разрешающий сигнал светофора, когда на проезжей части перед ним оказалась восьмилетняя девочка, решившая перейти дорогу в неположенном месте.
В итоге девочка оказалась под колесами ВАЗ-2112, медики доставили ребенка в ближайшую больницу для оказания помощи. Сейчас полиции предстоит выяснить все причины и обстоятельства аварии.
Ранее в Ростовской области начали искать свидетелей и участника ДТП с погибшим пешеходом.