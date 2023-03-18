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Updated Сегодня, 16:46

В Ростове на реке Дон забил подводный гейзер 18 марта

18 марта 2023, 16:44
Фото: ВКонтакте, сообщество "Это Ростов"
В Ростове на реке Дон забил подводный гейзер 18 марта
В Ростове очевидцы сообщают о возникновении гейзера неизвестного происхождения на реке Дон, видео и комментарии появились в соцсети «ВКонтакте».

В субботу, 18 марта, сообщество «Это Ростов» поделилось видео одного из подписчиков, который запечатлел с корабля необычное явление — на реке Дон забил подводный гейзер. Поток воздуха был достаточно сильным, чтобы воду подбрасывало вверх примерно на метр относительно уровня воды.

«Извержение подводного гейзера по центру Дона напротив Кумженки. Явно что-то сливают», — добавил к видеозаписи автор.

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В ответ на это ростовчане выдвинули различные версии того, что могло стать причиной инцидента, лидерами стал сброс воды с очистных сооружений, а также дефект газопровода, проходящего по дну реки.

«Поднесите спичку и узнаете», «Сброс воды с очистных», «Под Доном, возможно, проложен газопровод, ну и, видимо, появилась трещина», — предположили ростовчане.

Однако нашлись и те, кому в воде померещился хвост или какое-то речное животное.

«На 23-й секунде — хвост. Это тот самый 21-метровый сом. Видел его, там только голова одна, как я полностью», — заявил один из ростовчан.

«Лохнесское чудовище переехало на Дон!», — ужаснулись горожане.

Тем временем, ни одна из этих причин пока не получила подтверждения, данные уточняются. 

Ранее ученые назвали причины обмеления Дона.

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