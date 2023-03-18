В Ростове на реке Дон забил подводный гейзер 18 марта

В субботу, 18 марта, сообщество «Это Ростов» поделилось видео одного из подписчиков, который запечатлел с корабля необычное явление — на реке Дон забил подводный гейзер. Поток воздуха был достаточно сильным, чтобы воду подбрасывало вверх примерно на метр относительно уровня воды.