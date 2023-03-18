В Ростове на реке Дон забил подводный гейзер 18 марта

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
В субботу, 18 марта, сообщество «Это Ростов» поделилось видео одного из подписчиков, который запечатлел с корабля необычное явление — на реке Дон забил подводный гейзер. Поток воздуха был достаточно сильным, чтобы воду подбрасывало вверх примерно на метр относительно уровня воды.
«Извержение подводного гейзера по центру Дона напротив Кумженки. Явно что-то сливают», — добавил к видеозаписи автор.
В ответ на это ростовчане выдвинули различные версии того, что могло стать причиной инцидента, лидерами стал сброс воды с очистных сооружений, а также дефект газопровода, проходящего по дну реки.
«Поднесите спичку и узнаете», «Сброс воды с очистных», «Под Доном, возможно, проложен газопровод, ну и, видимо, появилась трещина», — предположили ростовчане.
Однако нашлись и те, кому в воде померещился хвост или какое-то речное животное.
«На 23-й секунде — хвост. Это тот самый 21-метровый сом. Видел его, там только голова одна, как я полностью», — заявил один из ростовчан.
«Лохнесское чудовище переехало на Дон!», — ужаснулись горожане.
Тем временем, ни одна из этих причин пока не получила подтверждения, данные уточняются.
Ранее ученые назвали причины обмеления Дона.