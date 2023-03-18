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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

В Ростовской области ищут свидетелей и виновника смертельного ДТП 18 марта

18 марта 2023, 12:49
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области ищут свидетелей и виновника смертельного ДТП 18 марта

В Ростовской области водитель сбил насмерть мужчину и скрылся с места аварии

В Ростовской области управление Госавтоинспекции региона объявило в розыск водителя, который насмерть сбил человека и скрылся с места аварии, сообщение опубликовала пресс-служба донского УГИБДД.

Сотрудники донской Госавтоинспекции рассказали, что в ночь на субботу, 18 марта, около 04.00 мск в Орловском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, неизвестный водитель сбил человека на 135-м километре дороги «Котельниково — Песчанокопское» сбил 37-летнего пешехода, который шел по проезжей части. Мужчина скончался на месте аварии, а водитель уехал с места ДТП.

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Сотрудники ГИБДД по Ростовской области призвали дончан, владеющих информацией об аварии, к сотрудничеству, чтобы установить личность и местонахождение водителя. Инспекторы просят жителей Ростовской области звонить по номерам 8(863) 249-34-04, 249-35-16 или 102.

Ранее в Ростовской области сообщили о гибели в ДТП пяти пешеходов.

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