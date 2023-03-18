Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Белокалитвинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего дончанина, которого подозревают в покушении на убийство, совершенном по найму.
Следователи представили версию, согласно которой летом 2022 года фигурант дела предложил знакомому полмиллиона рублей за убийство 41-летнего дончанина, с которым у подозреваемого возникла взаимная неприязнь из-за личных и финансовых вопросов. В качестве аванса подозреваемый перечислил предполагаемому исполнителю 100 тысяч рублей, после чего снабдил несостоявшегося киллера информацией о жертве и его автомобиле.
Однако предполагаемый исполнитель осознал противоправность предложения и, взвесив возможные последствия, сообщил о попытке поручения в донское Управление уголовного розыска ГУ МВД.
В настоящий момент подозреваемого задержали, а суд принял решение о заключении фигуранта дела под стражу. Следствие продолжается.
Ранее наниматели киллера получили около 17 лет заключения за попытку убить общего знакомого.