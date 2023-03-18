Следователи представили версию, согласно которой летом 2022 года фигурант дела предложил знакомому полмиллиона рублей за убийство 41-летнего дончанина, с которым у подозреваемого возникла взаимная неприязнь из-за личных и финансовых вопросов. В качестве аванса подозреваемый перечислил предполагаемому исполнителю 100 тысяч рублей, после чего снабдил несостоявшегося киллера информацией о жертве и его автомобиле.