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Updated Сегодня, 11:54

В Ростовской области несостоявшийся киллер «сдал» заказчика полиции

18 марта 2023, 11:52
Фото: pxhere.com
В Ростовской области несостоявшийся киллер «сдал» заказчика полиции
В Ростовской области жителя Белокалитвинского района заподозрили в покушении на убийство неприятеля, об этом сообщили в пресс-службе донского СУ СК РФ.

Белокалитвинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего дончанина, которого подозревают в покушении на убийство, совершенном по найму.

Следователи представили версию, согласно которой летом 2022 года фигурант дела предложил знакомому полмиллиона рублей за убийство 41-летнего дончанина, с которым у подозреваемого возникла взаимная неприязнь из-за личных и финансовых вопросов. В качестве аванса подозреваемый перечислил предполагаемому исполнителю 100 тысяч рублей, после чего снабдил несостоявшегося киллера информацией о жертве и его автомобиле.

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Однако предполагаемый исполнитель осознал противоправность предложения и, взвесив возможные последствия, сообщил о попытке поручения в донское Управление уголовного розыска ГУ МВД.

В настоящий момент подозреваемого задержали, а суд принял решение о заключении фигуранта дела под стражу. Следствие продолжается.

Ранее наниматели киллера получили около 17 лет заключения за попытку убить общего знакомого.

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