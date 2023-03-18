Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
В СУ СК РФ по Ростовской области сообщили, что 51-летнего жителя Белокалитвинского района задержали по подозрению в покушении на убийство своего знакомого.
По предварительной информации, мужчина обратился к другому своему знакомому с предложением устранить неприятеля за 500 тысяч рублей, для этого заказчик даже передал аванс в размере 20% от обещанного вознаграждения, а также личную информацию о жертве.
Однако после получения денег несостоявшийся киллер осознал возможные последствия этих действий и сообщил о заказе сотрудникам уголовного розыска. Сейчас заказчик задержан, а суд определил поместить его под стражу, пока идут следственные мероприятия.
В пресс-службе УГИБДД по Ростовской области сообщили, что накануне вечером в Белокалитвинском районе фура сбила пешехода, который шел по проезжей части в одежде без светоотражающих элементов.
Несмотря на то, что грузовик MAN наехал на неосторожного пешехода — сбитый мужчина остался жив, хотя и получил серьезные травмы, потребовавшие помощи врачей.
Сейчас сотрудники выясняют обстоятельства аварии.
Сотрудники прокуратуры Ростовской области сообщили о приговоре бизнес-леди, которая старалась скрыть доходы и копила долги по налогам.
Стало известно, что в течение трех лет с 2018 года жительница Шахт накопила долги из-за неуплаты налогов, несмотря на то, что предпринимательница знала о задолженности — она игнорировала ее, не оплачивая сумму долга.
В течении некоторого времени она получала от клиентов деньги наличными, чтобы средства не шли на счета компании и не могли быть списаны в счет долга. Это позволило ей скрыть около 4,8 миллиона рублей.
В отношении бизнес-леди завели уголовное дело, а также арестовали ее имущество и выписали штраф на сумму 400 тысяч рублей. К настоящему времени она частично погасила ущерб.