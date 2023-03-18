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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

В Ростовской области жители уклоняются от налогов и решают конфликты наймом киллера

18 марта 2023, 16:28
Фото: pxhere.com
В Ростовской области жители уклоняются от налогов и решают конфликты наймом киллера
В Ростовской области жители заказывают киллеров и не платят налоги, пока водители сбивают пешеходов, блуждающих в потемках по донским дорогам.

Точка кипения

В СУ СК РФ по Ростовской области сообщили, что 51-летнего жителя Белокалитвинского района задержали по подозрению в покушении на убийство своего знакомого.

По предварительной информации, мужчина обратился к другому своему знакомому с предложением устранить неприятеля за 500 тысяч рублей, для этого заказчик даже передал аванс в размере 20% от обещанного вознаграждения, а также личную информацию о жертве.

Однако после получения денег несостоявшийся киллер осознал возможные последствия этих действий и сообщил о заказе сотрудникам уголовного розыска. Сейчас заказчик задержан, а суд определил поместить его под стражу, пока идут следственные мероприятия.

Блуждающий во тьме

В пресс-службе УГИБДД по Ростовской области сообщили, что накануне вечером в Белокалитвинском районе фура сбила пешехода, который шел по проезжей части в одежде без светоотражающих элементов.

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Несмотря на то, что грузовик MAN наехал на неосторожного пешехода — сбитый мужчина остался жив, хотя и получил серьезные травмы, потребовавшие помощи врачей.

Сейчас сотрудники выясняют обстоятельства аварии.

Тяжкое бремя

Сотрудники прокуратуры Ростовской области сообщили о приговоре бизнес-леди, которая старалась скрыть доходы и копила долги по налогам.

Стало известно, что в течение трех лет с 2018 года жительница Шахт накопила долги из-за неуплаты налогов, несмотря на то, что предпринимательница знала о задолженности — она игнорировала ее, не оплачивая сумму долга.

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Фото: pxhere.com

В течении некоторого времени она получала от клиентов деньги наличными, чтобы средства не шли на счета компании и не могли быть списаны в счет долга. Это позволило ей скрыть около 4,8 миллиона рублей.

В отношении бизнес-леди завели уголовное дело, а также арестовали ее имущество и выписали штраф на сумму 400 тысяч рублей. К настоящему времени она частично погасила ущерб.

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