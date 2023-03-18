Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
На улице Буденновской водитель «ВАЗа» на перекрестке не стал пропускать автобус, хотя тот находился на главной дороге. Из-за нарушения правил они столкнулись.
«В результате ДТП никто не пострадал, машина и автобус получили механические повреждения. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии», — сказано в сообщении.
Сколько именно было пассажиров в общественном транспорте, остается загадкой.
Ранее жители в Ростове-на-Дону пожаловались на постоянно кричащего водителя автобуса. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.