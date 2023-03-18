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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Водитель легковушки протаранил рейсовый автобус в Новочеркасске вечером 17 марта

18 марта 2023, 06:03
Фото: 1mi
В Новочеркасске произошла авария с участием общественного транспорта вечером в пятницу, 17 марта, сообщили в региональном УГИБДД.

На улице Буденновской водитель «ВАЗа» на перекрестке не стал пропускать автобус, хотя тот находился на главной дороге. Из-за нарушения правил они столкнулись.

«В результате ДТП никто не пострадал, машина и автобус получили механические повреждения. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии», — сказано в сообщении.

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Сколько именно было пассажиров в общественном транспорте, остается загадкой.

Ранее жители в Ростове-на-Дону пожаловались на постоянно кричащего водителя автобуса. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Происшествие
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