«А Зеленский в бункере сидит»: ростовчане обсуждают поездку Путина в Мариуполь

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Ранее стало известно, что Путин на вертолете прилетел в Мариуполь, где встретился с жителями и лично объехал на машине некоторые объекты. Затем президент посетил штаб спецоперации в Ростове-на-Дону, где заслушал отчет командования СВО.
«Молодец Путин, в Мариуполь приехал с людьми пообщался. По городу поездил. А Зеленский в бункере сидит», - написал пользователь соцсети.
«Наш президент сила!» - оставил комментарий еще один пользователь.