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Published Сегодня, 08:12

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«А Зеленский в бункере сидит»: ростовчане обсуждают поездку Путина в Мариуполь

19 марта 2023, 08:12
Фото: kremlin

Жители Ростова заявили, что гордятся Путиным, посетившим Мариуполь

Ростовчане обсудили приезд президента России Владимира Путина в Ростов и в Мариуполь, об этом они написали в соцсетях.

Ранее стало известно, что Путин на вертолете прилетел в Мариуполь, где встретился с жителями и лично объехал на машине некоторые объекты. Затем президент посетил штаб спецоперации в Ростове-на-Дону, где заслушал отчет командования СВО.

«Молодец Путин, в Мариуполь приехал с людьми пообщался. По городу поездил. А Зеленский в бункере сидит», - написал пользователь соцсети.

Стали известны подробности посещения Путиным штаба СВО в Ростове
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«Наш президент сила!» - оставил комментарий еще один пользователь.

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