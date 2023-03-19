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Modified Сегодня, 17:17

Updated Сегодня, 17:17

Боец из Ростовской области Евгений Гончаров стал чемпионов АСА в тяжелом весе

19 марта 2023, 17:14
Фото: Страница ВКонтакте Евгения Гончарова
Евгений Гончаров
Чемпионом АСА в тяжелом весе стал боец из Ростовской области Евгений Гончаров, пишут спортивные медиа.

Боец из Ростовской области Евгений Гончаров стал чемпионов АСА в тяжелом весе. По итогам пяти раундов судьи единогласно отдали ему победу в поединке с Алиханом Вахаевым.

«Матч ТВ» пишет, что ростовский спортсмен уверенно держался, наносил сопернику точные удары и быстро двигался. Всего на счету у Гончарова 18 побед и три поражения.

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Спортсмену 36 лет. Он родился в станице Кривянской Ростовской области. В 17 лет он стал заниматься рукопашным боем и успешно выступать. Профессиональную карьеру в ММА он начал в 2013 году.

Ранее Евгений Гончаров получил 50 тысяч долларов за сокрушительный нокаут американца Тони Джонсона.

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#Алина Заярная#Спорт#Новости#Ростовская область#ММА
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