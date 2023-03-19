Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Боец из Ростовской области Евгений Гончаров стал чемпионов АСА в тяжелом весе. По итогам пяти раундов судьи единогласно отдали ему победу в поединке с Алиханом Вахаевым.
«Матч ТВ» пишет, что ростовский спортсмен уверенно держался, наносил сопернику точные удары и быстро двигался. Всего на счету у Гончарова 18 побед и три поражения.
Спортсмену 36 лет. Он родился в станице Кривянской Ростовской области. В 17 лет он стал заниматься рукопашным боем и успешно выступать. Профессиональную карьеру в ММА он начал в 2013 году.
Ранее Евгений Гончаров получил 50 тысяч долларов за сокрушительный нокаут американца Тони Джонсона.