rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Больше десятка водителей поймали в Ростове на нелегальных перевозках пассажиров

19 марта 2023, 11:33
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
12 нелегальных перевозчиков пассажиров поймали в Ростове

В Ростовской области поймали 12 водителей на незаконной перевозке пассажиров

Автоинспекторы поймали в Ростове 12 водителей, занимающихся нелегальной перевозкой пассажиров, рассказали в ГИБДД России по региону.

Инспекторы ГИБДД провели в Ростове рейд, направленный на выявление в городе нелегальных перевозчиков. Проверку прошли более 200 машин. Выявить инспекторам удалось 129 нарушений, 29 из них связаны с техническими неисправностями авто.

Полиция в Ростове не нашла нарушений при перевозке Оки на крыше Ford Mustang
Узнать подробнее

На нелегальных перевозках поймали 12 водителей. Они занимались транспортировкой пассажиров без необходимой на это предпринимательской лицензии. Теперь нарушителям грозят штрафы и конфискация авто.

Ранее сообщалось, что ростовские власти планируют решить проблему подозрительного пассажирского транспорта из новых российских регионов России.

Читайте также:
В Ростове будут разбираться с «летучими голландцами» из новых субъектов РФЭкс-главу компании "Пассажирские перевозки" под Ростовом заподозрили в мошенничествеНазначен глава центра управления пассажирскими перевозками на Дону
#Виктория Прутковская#Авто#Автомобили#Дорога#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Ростовская область
Подпишитесь
Силовики будут следить за ростовчанами во всех автобусах к осени
Сегодня, 07:54
Тысячи жителей Ростовской области останутся без радио и телевидения в марте
Сегодня, 06:00
Под Артемовском погиб 23-летний боец ЧВК «Вагнер» из Батайска Максим Барон
Сегодня, 10:07
Названы самые дорогие квартиры Ростова-на-Дону в марте 2023 года
Сегодня, 03:34
Стали известны подробности посещения Путиным штаба СВО в Ростове
Сегодня, 07:28
«А Зеленский в бункере сидит»: ростовчане обсуждают поездку Путина в Мариуполь
Сегодня, 08:12