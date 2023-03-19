Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Инспекторы ГИБДД провели в Ростове рейд, направленный на выявление в городе нелегальных перевозчиков. Проверку прошли более 200 машин. Выявить инспекторам удалось 129 нарушений, 29 из них связаны с техническими неисправностями авто.
На нелегальных перевозках поймали 12 водителей. Они занимались транспортировкой пассажиров без необходимой на это предпринимательской лицензии. Теперь нарушителям грозят штрафы и конфискация авто.
Ранее сообщалось, что ростовские власти планируют решить проблему подозрительного пассажирского транспорта из новых российских регионов России.