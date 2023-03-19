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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Итоги недели: в Ростовской области потушили жуткий пожар и встретили Путина

19 марта 2023, 14:28
Фото: 1MI

В Ростовской области потущили пожар, определились с вокзалом и встретили Путина

Власти заявили об открытии автовокзала в стенах старого аэропорта, тем временем на днях огонь охватил здание Погрануправления ФСБ в Ростове, а президент Владимир Путин совершил визит на командный пункт СВО.

Путин в Ростове

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин прибыл в Ростове, где посетил штаб спецоперации. Там главе государства доложили о текущей обстановке в зоне СВО.

Известно, что в Ростове Путина встретил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В зале совещания собралось командование спецоперацией, доложившее о ситуации на фронтах.

В сети появилось видео, на котором военный задал президенту вопрос о том, сколько времени нужно отвести на доклады командования и получил ответ: «Сколько надо».

Также в этот день Путин посетил Мариуполь. Туда он прибыл на вертолете, затем сел за руль машины и объехал сразу несколько районов города. Глава государства заслушал доклады о восстановлении инфраструктуры Мариуполя, лично проинспектировал ряд объектов и встретился с горожанами.

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Автовокзал на месте аэропорта

В министерстве транспорта Ростовской области рассказали, что в этом году в здании старого аэропорта в Ростове откроют Центральный областной автовокзал. Соответствующее решение принял губернатор Василий Голубев.

Сейчас в здании старого аэропорта проходит реконструкция. Власти отмечают, что главная цель открытия там автовокзала — выведение за пределы города муниципальных маршрутов. Для этого нужно создать пять транспортно-пересадочных узлов, которые появятся на Менжинского, в Левенцовке, Главном автовокзале и Центральном рынке.

Транспортные потоки перераспределят в несколько этапов. Из-за этого в ближайшее время изменятся маршруты, проходящие через центр города. Чиновники заверяют, что это положительно скажется на экологии и транспортной нагрузке.

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Пожар в здании Погрануправления

В четверг, 16 марта, пожар произошел в Ростове по адресу проспект Сиверса, 20. Огонь охватил здание склада Погрануправления ФСБ России по региону. Возгорание спровоцировало короткое замыкание, оно привело к взрыву емкостей с горючим. Огонь успел распространиться на площади в 800 квадратных метров. На его тушение ушло несколько часов.

На место происшествия оперативно прибыли сити-менеджер Алексей Логвиненко и глава ростовского спасательного ведомства. Губернатор Василий Голубев, комментируя происшествие, рассказал об одном пострадавшем. Однако СМИ сообщают, что в результате обрушения двух стен здания, где произошел пожар, погибло четыре человека, пятеро получили травмы и ожоги.

Официальной информации о количестве жертв до сих пор не поступало.

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