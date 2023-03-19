Также в этот день Путин посетил Мариуполь. Туда он прибыл на вертолете, затем сел за руль машины и объехал сразу несколько районов города. Глава государства заслушал доклады о восстановлении инфраструктуры Мариуполя, лично проинспектировал ряд объектов и встретился с горожанами.