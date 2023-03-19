Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Путин в Ростове
Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин прибыл в Ростове, где посетил штаб спецоперации. Там главе государства доложили о текущей обстановке в зоне СВО.
Известно, что в Ростове Путина встретил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В зале совещания собралось командование спецоперацией, доложившее о ситуации на фронтах.
В сети появилось видео, на котором военный задал президенту вопрос о том, сколько времени нужно отвести на доклады командования и получил ответ: «Сколько надо».
Также в этот день Путин посетил Мариуполь. Туда он прибыл на вертолете, затем сел за руль машины и объехал сразу несколько районов города. Глава государства заслушал доклады о восстановлении инфраструктуры Мариуполя, лично проинспектировал ряд объектов и встретился с горожанами.
Автовокзал на месте аэропорта
В министерстве транспорта Ростовской области рассказали, что в этом году в здании старого аэропорта в Ростове откроют Центральный областной автовокзал. Соответствующее решение принял губернатор Василий Голубев.
Сейчас в здании старого аэропорта проходит реконструкция. Власти отмечают, что главная цель открытия там автовокзала — выведение за пределы города муниципальных маршрутов. Для этого нужно создать пять транспортно-пересадочных узлов, которые появятся на Менжинского, в Левенцовке, Главном автовокзале и Центральном рынке.
Транспортные потоки перераспределят в несколько этапов. Из-за этого в ближайшее время изменятся маршруты, проходящие через центр города. Чиновники заверяют, что это положительно скажется на экологии и транспортной нагрузке.
Пожар в здании Погрануправления
В четверг, 16 марта, пожар произошел в Ростове по адресу проспект Сиверса, 20. Огонь охватил здание склада Погрануправления ФСБ России по региону. Возгорание спровоцировало короткое замыкание, оно привело к взрыву емкостей с горючим. Огонь успел распространиться на площади в 800 квадратных метров. На его тушение ушло несколько часов.
На место происшествия оперативно прибыли сити-менеджер Алексей Логвиненко и глава ростовского спасательного ведомства. Губернатор Василий Голубев, комментируя происшествие, рассказал об одном пострадавшем. Однако СМИ сообщают, что в результате обрушения двух стен здания, где произошел пожар, погибло четыре человека, пятеро получили травмы и ожоги.
Официальной информации о количестве жертв до сих пор не поступало.