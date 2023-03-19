Однако пока дисконт на нефть Urals достигает почти 40% к цене нефти Brent и появились слухи, что Индия может присоединиться к сговору не покупать российскую нефть дороже 60 долларов за баррель. О том, что Россия может взять займ пока речи не идет, так как страна только рассчитались с советскими долгами.