Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Согласно последним данным, за первые два месяца 2023 года нефтегазовые доходы оказались на уровне 947 миллиардов рублей, что на 46% ниже, чем за такой же период минувшего года. Отрицательная динамика сложилась и у прочих доходов, которые упали сразу на 9%.
Не спасают ситуацию и расходы, которые показали рост в 52% — до 5,7 триллиона рублей. Все это привело к тому, что дефицит федерального бюджета достиг 2,5 триллиона рублей, но и это не окончательный показатель, так как в законе о бюджете прописана сумма 2,9 триллиона по итогам 2023 года.
Замминистра Ирина Окладникова проблем в этом не увидела, объяснив растущие расходы ранним авансированием проектов и возвратом экспортного НДС. Она считает, что из-за подорожания нефти доходы в дальнейшем будут увеличиваться.
Однако пока дисконт на нефть Urals достигает почти 40% к цене нефти Brent и появились слухи, что Индия может присоединиться к сговору не покупать российскую нефть дороже 60 долларов за баррель. О том, что Россия может взять займ пока речи не идет, так как страна только рассчитались с советскими долгами.
На фоне этой ситуации появились новости, что Минфин может заняться выпуском «патриотических» облигаций для населения с распространением их через банки и другие финансовые структуры. Идея не нова, так как другие страны уже практиковали займы у населения и довольно успешно.
Вспомнить к примеру опыт СССР, когда распространяли народные облигации с несколько иным подходом. Первые бумаги выпустили в 1922 году при переходе к НЭПу, выпуск гособлигаций был номинирован не в рублях, а в пудах зерна. В целом вся эта кампания прошла успешно, так как выручка от продаж составила 25% от средней массы бумажных денег.
А в 1927 году появилась новая схема, в рамках которой бумаги распространяли по подписке среди трудовых коллективов. Иными словами ввели практику принудительных займов.
В те времена рабочим предприятиям приходилось тратить около 6% зарплатного фонда на выкуп этих бумаг, а с 1938 года уже сотрудников колхозов обязали заниматься выкупом облигаций. Однако все эти схемы рухнули в 1957 году, когда власти прекратили все выплаты по облигациям.
Если перенестись намного вперед, то стоит вспомнить появившиеся в 2017 году народные облигации, которые не смогли принести достаточного количества средств в бюджет.
Кандидат экономических наук Екатерина Безсмертная рассказала, что на 2020 год объем находившихся в обращении облигаций составлял 64 миллиарда рублей, что составило 0,69% от общей величины внутреннего долга страны, выраженного в ценных бумагах. А к началу этого года объем составлял 0,12% от общей суммы внутреннего долга.
Другой кандидат экономических наук Давид Тереладзе объяснил это тем, что облигации были не очень выгодны для людей.
«Намного доходнее приобретать акции и облигации корпоративные. Доходность по ним в три-четыре раза больше, чем доходность по государственным бумагам», — объяснил эксперт.
Екатерина Безсмертная уверена, те, кто занимались выпуском облигаций, не продумали, для какой именно аудитории предназначены бумаги.
«Пенсионеры привыкли к бумажным вариантам бумаг, поэтому облигации в электронном виде им стали не очень понятны. Для продвинутых инвесторов, имеющий опыт в этой сфере, подобные облигации оказались слишком просты», — уверена Екатерина Безсмертная.
Она добавила, что выпуск «патриотических» облигаций мог бы заинтересовать ряд категорий граждан, ищущих инструменты для инвестирования средств. Но она не исключает идеологических спекуляций, когда люди старшего поколения будут рассказывать о принудительных подписках и проводить соответствующие параллели.
Издание пишет, что Минфин также выступил с предложением ввести добровольные разовые вносы бизнеса в бюджет, чтобы предприниматели могли помочь государству. Точный размер ставки взноса будет озвучен в апреле, но уже оценили, что сборы могут составить 300 миллиардов рублей.
Однако эта сумма ситуацию не спасет и Давид Тереладзе считает, что могут запустить печатный станок, что, в свою очередь, может привести к увеличению инфляции.