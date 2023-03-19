rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:49

Published Сегодня, 17:49

Modified Сегодня, 17:51

Updated Сегодня, 17:51

Клубнику стали продавать уже в марте на рынках Ростова

19 марта 2023, 17:49
Фото: 1MI
В марте в Ростове начали продавать клубнику

Клубнику стали продавать уже в марте на рынках Ростова по 350 рублей за лукошко

Клубника появилась на прилавках рынков в Ростове-на-Дону, сообщили в соцсетях местные жители.

На прилавках рынков в Ростове появилась клубника. Например, приобрести ее можно на «Привозе» на улице Зорге. Правда, стоимость лакомства высокая — 350 рублей за лоток.

В соцсетях горожане пишут: «Ура! Наконец-то!», «Мне вкусная попалась, ароматная».

Урожай плодов и ягод увеличился в Ростовской области на 30%
Узнать подробнее

Однако многих смутила высокая цена ягоды: «Дорогая очень», «350 рублей дорого очень. Лучше мая подожду».

Ранее власти в Ростовской области рассказали, где дешевле купить продукты.

Читайте также:
«Она что пешком пришла?»: ростовчан шокировала клубника из Греции за 2000 рублейСтало известно, где в Ростове-на-Дону торгуют самой дешевой клубникойДиетолог поделился информацией об опасных свойствах клубники
#Виктория Прутковская#Еда#Натуральная еда#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Силовики будут следить за ростовчанами во всех автобусах к осени
Сегодня, 07:54
Тысячи жителей Ростовской области останутся без радио и телевидения в марте
Сегодня, 06:00
Под Артемовском погиб 23-летний боец ЧВК «Вагнер» из Батайска Максим Барон
Сегодня, 10:07
Названы самые дорогие квартиры Ростова-на-Дону в марте 2023 года
Сегодня, 03:34
Стали известны подробности посещения Путиным штаба СВО в Ростове
Сегодня, 07:28
«А Зеленский в бункере сидит»: ростовчане обсуждают поездку Путина в Мариуполь
Сегодня, 08:12