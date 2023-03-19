Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
На прилавках рынков в Ростове появилась клубника. Например, приобрести ее можно на «Привозе» на улице Зорге. Правда, стоимость лакомства высокая — 350 рублей за лоток.
В соцсетях горожане пишут: «Ура! Наконец-то!», «Мне вкусная попалась, ароматная».
Однако многих смутила высокая цена ягоды: «Дорогая очень», «350 рублей дорого очень. Лучше мая подожду».
Ранее власти в Ростовской области рассказали, где дешевле купить продукты.