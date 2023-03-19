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Маргарита Симоньян заявила, что о визите Путина в Ростове «узнали за 10 минут»

19 марта 2023, 18:56
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону о приезде Владимира Путина 19 марта «узнали за 10 минут», написала в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян.

Главред RT Маргарита Симоньян сообщила подробности визита в Ростов-на-Дону Владимира Путина 19 марта. Глава государства посещал командный пункт спецоперации. По словам Симоньян, это стало полной неожиданностью для военных.

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«О приезде Путина в Ростове узнали за 10 минут до того, как его увидели. Это я от ростовских знаю. Круто», — написала журналистка.

Об этом же заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что заранее визит Путина в Ростов не готовился. Целью поездки стало желание президента проверить работу штаба в штатном режиме.

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