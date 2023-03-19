Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Главред RT Маргарита Симоньян сообщила подробности визита в Ростов-на-Дону Владимира Путина 19 марта. Глава государства посещал командный пункт спецоперации. По словам Симоньян, это стало полной неожиданностью для военных.
«О приезде Путина в Ростове узнали за 10 минут до того, как его увидели. Это я от ростовских знаю. Круто», — написала журналистка.
Об этом же заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что заранее визит Путина в Ростов не готовился. Целью поездки стало желание президента проверить работу штаба в штатном режиме.