Это не первый труп мужчины, обнаруженный в Ростове на уходящей неделе. Ранее неизвестный горожанин скончался на спортплощадке в парке Революции. Ему резко стало плохо во время выполнения упражнений. Приехавшие на место происшествия врачи успели лишь констатировать смерть.