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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Мертвого мужчину на костылях нашли на Большой Садовой в Ростове

19 марта 2023, 12:58
Фото: 1MI

Труп мужчины нашли на Большой Садовой в Ростове 18 марта

Горожане нашли тело неизвестного мужчины на Большой Садовой в Ростове-на-Дону, пишут СМИ.

18 марта вечером горожане нашли труп мужчины. Он лежал недалеко от пересечения Большой Садовой улицы с Буденновским. Тело успели накрыть черным брезентом. По информации «Блокнота», рядом с трупом лежали костыли.

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Прохожие предположили, что мужчину, вероятно, сбили на машине. Однако официальных комментариев об инциденте от ГИБДД и МВД пока не поступало. Информация уточняется.

Это не первый труп мужчины, обнаруженный в Ростове на уходящей неделе. Ранее неизвестный горожанин скончался на спортплощадке в парке Революции. Ему резко стало плохо во время выполнения упражнений. Приехавшие на место происшествия врачи успели лишь констатировать смерть.

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