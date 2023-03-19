Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
18 марта вечером горожане нашли труп мужчины. Он лежал недалеко от пересечения Большой Садовой улицы с Буденновским. Тело успели накрыть черным брезентом. По информации «Блокнота», рядом с трупом лежали костыли.
Прохожие предположили, что мужчину, вероятно, сбили на машине. Однако официальных комментариев об инциденте от ГИБДД и МВД пока не поступало. Информация уточняется.
Это не первый труп мужчины, обнаруженный в Ростове на уходящей неделе. Ранее неизвестный горожанин скончался на спортплощадке в парке Революции. Ему резко стало плохо во время выполнения упражнений. Приехавшие на место происшествия врачи успели лишь констатировать смерть.