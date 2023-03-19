Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
МВД России по Ростовской области ищет подрядчика, который займется строительством изоляторов временного содержания и объектов конвойной службы в Ростове. Находиться они будут на улице Доватора, 142д. На это планируют потратить 838 миллионов рублей.
Сумма включает в себя не только строительные и монтажные работы, которые лягут на плечи подрядчика, но и закупку необходимого для изоляторов и конвойных помещений оборудования. Здания должны отвечать строительным нормам и правилам противопожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что московская компания разработает проект реконструкции Ростовского цирка.