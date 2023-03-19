rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

На строительство изоляторов и конвойных помещений в Ростове потратят 838 млн руб

19 марта 2023, 16:10
Фото: 1MI
838 миллионов потратят в Ростове на строительство изоляторов и конвойных помещений
В Ростове на строительство изоляторов временного содержания и объектов конвойной службы потратят 838 миллионов рублей, сообщается на портале «СПАРК-Маркер».

МВД России по Ростовской области ищет подрядчика, который займется строительством изоляторов временного содержания и объектов конвойной службы в Ростове. Находиться они будут на улице Доватора, 142д. На это планируют потратить 838 миллионов рублей.

В Ростове строительство спорткомплекса в Левенцовке собираются завершить в 2023 году
Узнать подробнее

Сумма включает в себя не только строительные и монтажные работы, которые лягут на плечи подрядчика, но и закупку необходимого для изоляторов и конвойных помещений оборудования. Здания должны отвечать строительным нормам и правилам противопожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что московская компания разработает проект реконструкции Ростовского цирка.

Читайте также:
Московская компания разработает проект реконструкции Ростовского циркаВ Ростовской области потратят 20,6 млн рублей на помост для посетителей ТанаисаМошенничество выявили при строительстве водовода в Батайске
#Алина Заярная#Строительство#Закупки#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Силовики будут следить за ростовчанами во всех автобусах к осени
Сегодня, 07:54
Тысячи жителей Ростовской области останутся без радио и телевидения в марте
Сегодня, 06:00
Под Артемовском погиб 23-летний боец ЧВК «Вагнер» из Батайска Максим Барон
Сегодня, 10:07
Названы самые дорогие квартиры Ростова-на-Дону в марте 2023 года
Сегодня, 03:34
Стали известны подробности посещения Путиным штаба СВО в Ростове
Сегодня, 07:28
«А Зеленский в бункере сидит»: ростовчане обсуждают поездку Путина в Мариуполь
Сегодня, 08:12