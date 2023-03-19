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Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

На уборке Северного кладбища в Ростове сэкономили два миллиона рублей

19 марта 2023, 15:08
Фото: 1MI
В Ростове опредили подрядчика, который займется уборкой Северного кладбища
В Ростове определили подрядчика, который займется содержанием и уборкой Северного кладбища, сообщается на сайте государственных закупок.

В Ростове выбрали подрядчика, который займется уборкой и содержанием Северного кладбища. Работы ему предстоит выполнять с 1 апреля по 31 августа этого года. Победитель, наименование которого не раскрывается, предложил за свои услуги 13,5 миллионов рублей. Это на два миллиона меньше, чем изначальная сумма контракта.

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Подрядчику предстоит подметать на территории кладбища тротуары и дороги, убирать опавшую листву и мусор, выбрасывать старые венки, бороться с сорняками и следить за кустарниками.

Напомним, на уборку и содержание кладбища «Ростовское» в Мясниковском районе решили потратить меньшую сумму — 9,4 миллиона рублей.

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