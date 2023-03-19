В Ростове выбрали подрядчика, который займется уборкой и содержанием Северного кладбища. Работы ему предстоит выполнять с 1 апреля по 31 августа этого года. Победитель, наименование которого не раскрывается, предложил за свои услуги 13,5 миллионов рублей. Это на два миллиона меньше, чем изначальная сумма контракта.