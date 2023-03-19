Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В Ростове выбрали подрядчика, который займется уборкой и содержанием Северного кладбища. Работы ему предстоит выполнять с 1 апреля по 31 августа этого года. Победитель, наименование которого не раскрывается, предложил за свои услуги 13,5 миллионов рублей. Это на два миллиона меньше, чем изначальная сумма контракта.
Подрядчику предстоит подметать на территории кладбища тротуары и дороги, убирать опавшую листву и мусор, выбрасывать старые венки, бороться с сорняками и следить за кустарниками.
Напомним, на уборку и содержание кладбища «Ростовское» в Мясниковском районе решили потратить меньшую сумму — 9,4 миллиона рублей.