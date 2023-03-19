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Updated Сегодня, 03:34

Названы самые дорогие квартиры Ростова-на-Дону в марте 2023 года

19 марта 2023, 03:34
Фото: pxhere.com
Названы самые дорогие квартиры Ростова-на-Дону в марте 2023 года
В Ростове в марте 2023 года на продажу выставили квартиры стоимостью до 1,63 миллиарда рублей, сведения об этом появились на порталах бесплатных объявлений по продаже недвижимости.

В марте 2023 года эксперты сообщили, что в Ростовской области и Ростове-на-Дону в частности зафиксировали падение спроса на покупку жилья в новостройках. Так ростовчане стали чаще приобретать жилье на вторичном рынке недвижимости, а потому портал RostovGazeta решил подготовить подборку самых дорогих квартир, выставленных на продажу в марте текущего года.

Очень скрытно и очень дорого — Пушкинская улица, 72/77

Самой дорогой квартирой оказалась недвижимость по адресу Пушкинская, 72/77, здание соседствует с военной прокуратурой и Южно-Российским институтом управления. Рядом находятся ЗАГС, арт-галерея, детский сад и школа, однако объект стоимостью 1,63 миллиарда рублей за 65 квадратных метров площади сопровождается только фотографиями гардин, лестницы подъезда и кухни, площадь которой составляет 18 квадратов.

Пушкинская улица, 72/77
Фото: ЦИАН

Преимуществами объекта продавец указал два парковочных места, включенных в стоимость объекта, высокие потолки, два санузла и дубовый паркет.

«Квартира без обременений. Любая ипотека подходит», — сказано в сообщении.

И, хотя объект находится в самом центре исторической части города, вероятно, автор объявления ошибся с количеством нулей.

Камень и технологии — Пушкинская улица, 11/60

Еще один престижный объект стоимостью 70 миллионов рублей также находится на улице Пушкинской. Площадь жилья составляет 128 квадратных метров, а в квартире выполнен дизайнерский ремонт в черно-золотых тонах, основными материалами стали мрамор Аробика, оникс и дерево.

Пушкинская улица, 11/60Пушкинская улица, 11/60
Пушкинская улица, 11/60Пушкинская улица, 11/60
Пушкинская улица, 11/60
Фото: ЦИАН

В квартире предусмотрены кухня с гостиной, хозяйской спальней, гардеробными и детской комнатой с двумя совмещенными санузлами и четырьмя балконами. Дом находится под защитой от Росгвардии, на входной двери электронный биометрический замок.

Минимализм — Проспект Чехова, 63

В доме на проспекте Чехова на продажу выставили квартиру стоимостью 66 миллионов рублей. Общая площадь квартиры составляет 200 квадратных метров, из них 30 занимает кухня, также в квартире есть два раздельных санузла, балкон и лоджия. Сам дом построили чуть больше восьми лет назад, а основным преимуществами объекта назвали дизайнерский ремонт, подземный паркинг, закрытую территорию и охрану ЖК.

Проспект Чехова, 63
Фото: ЦИАН

Дом находится в том же квартале, что Судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда и Ростовский ЦСМ.

Мечта о домике на крыше — Халтуринский переулок, 88/12

Это единственный в нашем списке объект, который является пентхаусом, площадь квартиры стоимостью 60 миллионов рублей составляет 500 квадратных метров.

Халтуринский переулок, 88/12
Фото: Циан

В квартире предусмотрены три спальни с собственными санузлами и гардеробными, а также кухня-гостиная площадью более 90 метров квадратных, кабинет с санузлом, оружейная комната и балкон. Под пентхаус отдали весь девятый этаж, на втором уровне находится свободные пространства общей площадью 120 квадратных метров, которые можно оборудовать во все, что угодно.

Также во владении хозяина пентхауса будет находиться крыша с бассейном площадью 30 «квадратов», террасой, беседкой, смотровой площадкой и мангальной зоной. В помещении пентхауса нет никакой отделки.

Квартира из Pinterest — улица Максима Горького, 267

Еще одну квартиру в центре хозяева оценили в 49,9 миллиона рублей. Общая площадь четырехкомнатной квартиры на шестом этаже дома №267 на улице Максима Горького составила 135 квадратных метров, 35 «квадратов» занимает кухня.

улица Максима Горького, 267
Фото: ЦИАН

В стоимость лота включили парковочное место, а высокую стоимость объясняют не только месторасположением, но и дизайнерским ремонтом из дорогих материалов. Вся квартира выполнена в черно-белой гамме.

Ранее в RostovGazeta рассказали, сколько стоят квартиры в домах 19 века.

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