В доме на проспекте Чехова на продажу выставили квартиру стоимостью 66 миллионов рублей. Общая площадь квартиры составляет 200 квадратных метров, из них 30 занимает кухня, также в квартире есть два раздельных санузла, балкон и лоджия. Сам дом построили чуть больше восьми лет назад, а основным преимуществами объекта назвали дизайнерский ремонт, подземный паркинг, закрытую территорию и охрану ЖК.