Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
19 марта в рамках РПЛ состоялся матч между ФК «Ростов» и «Химки», завершившийся победой подопечных Валерия Карпина.
На 18-й минуте игрок «Ростова» Николай Комличенко заработал пенальти. Возможность осуществить его дали Максиму Осипенко. Он пробил в левую часть ворот соперника, а вратарь «Химок» Виталий Гудиев бросился к другой штанге. Больше голов в матче не было. Игра завершилась со счетом 1:0.
Благодаря третьей подряд победе ФК «Ростов» вышел на второе место в таблице РПЛ.
Следующий матч желто-синих состоится 2 апреля с «Торпедо».
Ранее в матче с «Пари НН» победу ростовчанам также принесло успешное пенальти Максима Осипенко.