На 18-й минуте игрок «Ростова» Николай Комличенко заработал пенальти. Возможность осуществить его дали Максиму Осипенко. Он пробил в левую часть ворот соперника, а вратарь «Химок» Виталий Гудиев бросился к другой штанге. Больше голов в матче не было. Игра завершилась со счетом 1:0.