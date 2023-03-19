rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Пенальти Осипенко принесло победу ФК «Ростов» в матче РПЛ с «Химками»

19 марта 2023, 13:30
Фото: 1MI
ФК "Ростов" обыграл "Химки" со счетом 1:0 19 марта
Футбольный клуб «Ростов» обыграл «Химки» в очередном матче Российской Премьер-Лиги.

19 марта в рамках РПЛ состоялся матч между ФК «Ростов» и «Химки», завершившийся победой подопечных Валерия Карпина.

На 18-й минуте игрок «Ростова» Николай Комличенко заработал пенальти. Возможность осуществить его дали Максиму Осипенко. Он пробил в левую часть ворот соперника, а вратарь «Химок» Виталий Гудиев бросился к другой штанге. Больше голов в матче не было. Игра завершилась со счетом 1:0.

Скончался бывший главный тренер ФК «Ростов» Валерий Синау
Узнать подробнее

Благодаря третьей подряд победе ФК «Ростов» вышел на второе место в таблице РПЛ.

Следующий матч желто-синих состоится 2 апреля с «Торпедо».

Ранее в матче с «Пари НН» победу ростовчанам также принесло успешное пенальти Максима Осипенко.

Читайте также:
ФК «Ростов» на своем поле обыграл «Пари НН», благодаря пенальти ОсипенкоФК «Ростов» с треском проиграл «Локомотиву» на своем полеФК «Ростов» не смог победить «Урал» в матче Кубка России 22 февраля
#ФК "Ростов"#Спорт#Последние новости Ростова на сегодня#РПЛ#Алина Заярная
Подпишитесь
Силовики будут следить за ростовчанами во всех автобусах к осени
Сегодня, 07:54
Тысячи жителей Ростовской области останутся без радио и телевидения в марте
Сегодня, 06:00
Под Артемовском погиб 23-летний боец ЧВК «Вагнер» из Батайска Максим Барон
Сегодня, 10:07
Названы самые дорогие квартиры Ростова-на-Дону в марте 2023 года
Сегодня, 03:34
Стали известны подробности посещения Путиным штаба СВО в Ростове
Сегодня, 07:28
«А Зеленский в бункере сидит»: ростовчане обсуждают поездку Путина в Мариуполь
Сегодня, 08:12