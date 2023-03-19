rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Песков рассказал, что поездка Путина на командный пункт СВО в Ростове не готовилась

Сегодня, 10:51
Поездка президента России Владимира Путина в Ростов не планировалась заранее, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в этот раз поездка в штаб СВО не планировалась и не готовилась заранее. А целью этой поездки стало желание президента проверить работу штаба в штатном режиме.

Ранее Путин прибыл в Ростов, где в штабе СВО встретился с командующими спецоперацией и заслушал их доклады о положении на фронтах. Накануне он посетил Мариуполь, где проехал на автомобиле по городу.

В британском BBC усомнились в том, что Путин посетил Ростов и Мариуполь
Узнать подробнее

Напомним, что президент России Владимир Путин посетил командный пункт спецоперации в Ростове в конце прошлого года. Там он записал традиционное новогоднее поздравление, а также наградил участников СВО.

Читайте также:
«А Зеленский в бункере сидит»: ростовчане обсуждают поездку Путина в Мариуполь
Читайте также:
Стали известны подробности посещения Путиным штаба СВО в Ростове
Читайте также:
Президент Путин проехал за рулем автомобиля по Мариуполю
#Спецоперация#Последние новости Ростова на сегодня#СВО#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Владимир Путин#Путин Владимир Владимирович#Путин#Общество#Политика
Подпишитесь
Силовики будут следить за ростовчанами во всех автобусах к осени
Сегодня, 07:54
Тысячи жителей Ростовской области останутся без радио и телевидения в марте
Сегодня, 06:00
Под Артемовском погиб 23-летний боец ЧВК «Вагнер» из Батайска Максим Барон
Сегодня, 10:07
Названы самые дорогие квартиры Ростова-на-Дону в марте 2023 года
Сегодня, 03:34
Стали известны подробности посещения Путиным штаба СВО в Ростове
Сегодня, 07:28
«А Зеленский в бункере сидит»: ростовчане обсуждают поездку Путина в Мариуполь
Сегодня, 08:12