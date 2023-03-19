Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Песков отметил, что в этот раз поездка в штаб СВО не планировалась и не готовилась заранее. А целью этой поездки стало желание президента проверить работу штаба в штатном режиме.
Ранее Путин прибыл в Ростов, где в штабе СВО встретился с командующими спецоперацией и заслушал их доклады о положении на фронтах. Накануне он посетил Мариуполь, где проехал на автомобиле по городу.
Напомним, что президент России Владимир Путин посетил командный пункт спецоперации в Ростове в конце прошлого года. Там он записал традиционное новогоднее поздравление, а также наградил участников СВО.