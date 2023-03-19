Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Барону было 23 года. В Батайске он жил с родителями. Закончил местную школу №8. Затем в конце прошлого года он пошел бойцом в ЧВК «Вагнер».
Родные сообщают, что первое время он выходил на связь, однако потом связь с ним прервалась. Бойца не стало 25 февраля. Он был смертельно ранен в грудь. Его тело не могли несколько суток забрать с поля боя.
Семье о его гибели сообщили только в середине марта. Похороны прошли в родном для него Батайске 17 марта. Проститься с ним пришли его близкие, друзья и учителя.
Официальной информации о произошедшем не было, она уточняется.
Ранее стало известно о гибели Виктора Плотникова, который в составе ЧВК «Вагнер» участвовал в спецоперации.