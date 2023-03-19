rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Под Артемовском погиб 23-летний боец ЧВК «Вагнер» из Батайска Максим Барон

19 марта 2023, 10:07
Фото: 1MI
Под Артемовском погиб 23-летний боец ЧВК «Вагнер» из Батайска Максим Барон
В ходе боев под Артемовском смертельное ранение получил Максим Барон, который родился в Ростовской области, сообщает «Батайское время» со ссылкой на информацию, полученную от родных парня.

Барону было 23 года. В Батайске он жил с родителями. Закончил местную школу №8. Затем в конце прошлого года он пошел бойцом в ЧВК «Вагнер». 

Родные сообщают, что первое время он выходил на связь, однако потом связь с ним прервалась. Бойца не стало 25 февраля. Он был смертельно ранен в грудь. Его тело не могли несколько суток забрать с поля боя.

Археолог из Ростовской области Михаил Головков погиб в зоне СВО на Украине
Узнать подробнее

Семье о его гибели сообщили только в середине марта. Похороны прошли в родном для него Батайске 17 марта. Проститься с ним пришли его близкие, друзья и учителя.

Официальной информации о произошедшем не было, она уточняется.

Ранее стало известно о гибели Виктора Плотникова, который в составе ЧВК «Вагнер» участвовал в спецоперации.

Читайте также:
На СВО погиб служивший в Ростовской области 47-летний офицер Жаргал Гомбоев
#Происшествия#Ростовская область#Происшествие#Анна Смирнова#Батайск#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Общество
Подпишитесь
Силовики будут следить за ростовчанами во всех автобусах к осени
Сегодня, 07:54
Тысячи жителей Ростовской области останутся без радио и телевидения в марте
Сегодня, 06:00
Названы самые дорогие квартиры Ростова-на-Дону в марте 2023 года
Сегодня, 03:34
Стали известны подробности посещения Путиным штаба СВО в Ростове
Сегодня, 07:28
«А Зеленский в бункере сидит»: ростовчане обсуждают поездку Путина в Мариуполь
Сегодня, 08:12