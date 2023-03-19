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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Половодье на реках Ростовской области началось на 20 дней раньше обычного

19 марта 2023, 10:28
Фото: 1MI
Половодье на реках Ростовской области началось на полмесяца раньше обычного

Населенные пункты в Ростовской области может затопить из-за раннего половодья

Половодье на реках Донского бассейна Ростовской областей в текущем году началось на 10-20 дней раньше средних многолетних сроков, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Гидрометцентра России Юрия Симонова.

По словам Симонова, половодье раньше обычных сроков началось также на реках бассейнов Кубани и Волгоградской области. При этом специалист отметил, что прогноз развития половодья на реках Кубани во многом зависит от того, какой объем снега еще лежит в горах.

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Он добавил, что ждать вторую волну половодья стоит уже в следующем месяце, а также в первых числах мая.

Что касается рек Ростовской области, отметил Симонов, большая их часть уже освободилась ото льда. В ближайшее время там стоит ожидать интенсивного половодья. Он предупредил, что из-за этого могут оказаться подтопленными некоторые населенные пункты.

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