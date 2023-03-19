Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
По словам Симонова, половодье раньше обычных сроков началось также на реках бассейнов Кубани и Волгоградской области. При этом специалист отметил, что прогноз развития половодья на реках Кубани во многом зависит от того, какой объем снега еще лежит в горах.
Он добавил, что ждать вторую волну половодья стоит уже в следующем месяце, а также в первых числах мая.
Что касается рек Ростовской области, отметил Симонов, большая их часть уже освободилась ото льда. В ближайшее время там стоит ожидать интенсивного половодья. Он предупредил, что из-за этого могут оказаться подтопленными некоторые населенные пункты.