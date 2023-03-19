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Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Президент Путин проехал за рулем автомобиля по Мариуполю

19 марта 2023, 07:07
Фото: Россия 24
Президент Путин проехал за рулем автомобиля по Мариуполю
Российский лидер Владимир Путин посетил Мариуполь, где объехал на машины некоторые районы, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается в сообщении, Путин сам лично сел за руль автомобиля. В ходе поездки он осмотрел некоторые объекты в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина.

На опубликованных в сети кадрах видно, что президент России едет за рулем автомобиля по городу в темное время суток. Также известно, что Путин в этот день встретился с жителями Мариуполя.

Появилось видео посещения Путиным штаба СВО в Ростове-на-Дону
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Ранее президент России посетил ростовский штаб СВО, где заслушал доклады военных о ситуации в зоне спецоперации.

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