Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Как отмечается в сообщении, Путин сам лично сел за руль автомобиля. В ходе поездки он осмотрел некоторые объекты в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина.
На опубликованных в сети кадрах видно, что президент России едет за рулем автомобиля по городу в темное время суток. Также известно, что Путин в этот день встретился с жителями Мариуполя.
Ранее президент России посетил ростовский штаб СВО, где заслушал доклады военных о ситуации в зоне спецоперации.