Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В сообщении говорится, что глава государства заслушал доклады военных, в том числе начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерия Герасимова.
Также стало известно, что Путин побывал в Мариуполе. Там российский лидер сел за руль машины и объехал некоторые районы города.
Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить отпуск военным из Ростовской области и других регионов страны, которые участвуют в спецоперации. Военнослужащие могут рассчитывать на 14 дней отпуска.