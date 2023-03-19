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Published Сегодня, 05:29

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Updated Сегодня, 06:40

Путин провел совещание с участием Герасимова в штабе СВО в Ростове

19 марта 2023, 05:29
Фото: 1MI
Путин провел совещание с участием Герасимова в штабе СВО в Ростове
Российский президент Владимир Путин провел совещание в штабе СВО в Ростове-на-Дону, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В сообщении говорится, что глава государства заслушал доклады военных, в том числе начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерия Герасимова.

Также стало известно, что Путин побывал в Мариуполе. Там российский лидер сел за руль машины и объехал некоторые районы города.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить отпуск военным из Ростовской области и других регионов страны, которые участвуют в спецоперации. Военнослужащие могут рассчитывать на 14 дней отпуска.

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