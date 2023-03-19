Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что потеря ВСУ контроля над Бахмутом может поставить под угрозу контроль Киева над другими городами. Кулеба признал, что из-за потерь ситуация для Украины остается очень сложной.
Это же подтвердил и депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай. По его словам, при обороне Бахмута противник потерял много живой силы. «Человеческие ресурсы нашего противника иссякают, несмотря на существенное подкрепление в виде различного рода наемников штатных подразделений НАТО», — заявил Бородай.
Он добавил, что после отступления из Бахмута в уязвимом для Украины положении, прежде всего, окажется населенный пункт Северск.
Ранее стали известны подробности посещения Путиным штаба СВО в Ростове.