Это же подтвердил и депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай. По его словам, при обороне Бахмута противник потерял много живой силы. «Человеческие ресурсы нашего противника иссякают, несмотря на существенное подкрепление в виде различного рода наемников штатных подразделений НАТО», — заявил Бородай.