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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Ростовский депутат Александр Бородай заявил, что человеческие ресурсы Киева иссякают

19 марта 2023, 16:08
Фото: Telegram-канал Александра Бородая
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай
При обороне Бахмута украинские войска понесли значительные потери, считает депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что потеря ВСУ контроля над Бахмутом может поставить под угрозу контроль Киева над другими городами. Кулеба признал, что из-за потерь ситуация для Украины остается очень сложной.

Это же подтвердил и депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай. По его словам, при обороне Бахмута противник потерял много живой силы. «Человеческие ресурсы нашего противника иссякают, несмотря на существенное подкрепление в виде различного рода наемников штатных подразделений НАТО», — заявил Бородай.

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Он добавил, что после отступления из Бахмута в уязвимом для Украины положении, прежде всего, окажется населенный пункт Северск.

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