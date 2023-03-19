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Published Сегодня, 15:36

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Updated Сегодня, 16:16

Семь лет прошло с момента крушения «Боинга-737» в Ростове

19 марта 2023, 15:36
Фото: wikipedia.org
Семь лет прошло с крушения "Боинга-737" в Ростове

Со дня катастрофы «Боинга-737» в Ростове-на-Дону прошло ровно семь лет

Со дня катастрофы «Боинга-737» в Ростове прошло семь лет, напомнил в своем Telegram-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

19 марта 2016 года, ровно семь лет назад, при заходе на посадку разбился пассажирский самолет «Боинг-737». В результате трагедии погибли все находившиеся на борту 55 пассажиров и семь членов экипажа.

Сегодня память погибших в авиакатастрофе почтили в Первомайском районе Ростова. По усопшим совершили траурную панихиду.Собравшиеся возложили цветы и свечи к мемориалу «Прерванный полет».

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День трагедии, по словам сити-менеджера Алексей Логвиненко, «навсегда останется в памяти ростовчан одной из скорбных страниц».

Ранее трое ростовчан погибли в результате крушения самолета в Непале.

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#Алина Заярная#Авиакатастрофа#Последние новости Ростова на сегодня#Логвиненко#Алексей Логвиненко
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