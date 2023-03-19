Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
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Updated Сегодня, 16:16
19 марта 2016 года, ровно семь лет назад, при заходе на посадку разбился пассажирский самолет «Боинг-737». В результате трагедии погибли все находившиеся на борту 55 пассажиров и семь членов экипажа.
Сегодня память погибших в авиакатастрофе почтили в Первомайском районе Ростова. По усопшим совершили траурную панихиду.Собравшиеся возложили цветы и свечи к мемориалу «Прерванный полет».
День трагедии, по словам сити-менеджера Алексей Логвиненко, «навсегда останется в памяти ростовчан одной из скорбных страниц».
Ранее трое ростовчан погибли в результате крушения самолета в Непале.