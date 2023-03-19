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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Силовики будут следить за ростовчанами во всех автобусах к осени

19 марта 2023, 07:54
Фото: 1MI
Силовики будут следить за ростовчанами во всех автобусах к осени
Ростовские правоохранительные органы смогут наблюдать за тем, что происходит в общественном транспорте, сообщил глава департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня.

Обеспечит такую возможность система «Безопасный город». Камерами будут оборудованы все автобусы Ростова, отметил Шкабарня, об этом сообщает портал 1рнд.

Он сообщил, что оборудование автобусов камерами - это часть условий конкурса, который будет проведен до начала августа.

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Предложение по реализации проекта будет рассмотрено в апреле. При этом, как подчеркнул чиновник, городской бюджет от этого почти не пострадает.

Ранее стало известно, что в лесах Ростовской области появятся камеры видеонаблюдения, которые позволят отслеживать обстановку и вовремя предотвращать пожары.

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