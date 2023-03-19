Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Обеспечит такую возможность система «Безопасный город». Камерами будут оборудованы все автобусы Ростова, отметил Шкабарня, об этом сообщает портал 1рнд.
Он сообщил, что оборудование автобусов камерами - это часть условий конкурса, который будет проведен до начала августа.
Предложение по реализации проекта будет рассмотрено в апреле. При этом, как подчеркнул чиновник, городской бюджет от этого почти не пострадает.
Ранее стало известно, что в лесах Ростовской области появятся камеры видеонаблюдения, которые позволят отслеживать обстановку и вовремя предотвращать пожары.