Ранее сообщалось также, что накануне Путин на вертолете прилетел в Мариуполь, где лично сел за руль машины и объехал несколько районов города. Он заслушал доклад о восстановлении города, сделал остановки у ряда объектов и встретился с местными жителями. В числе объектов, которые посетил Путин, были восстановленное здание театра.