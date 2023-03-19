Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В воскресенье, 19 марта, стало известно, что Путин побывал в Ростове, где был поставлен в известность, что на данный момент происходит в зоне СВО.
В Ростове президента России встретил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов. Затем они прошли в зал, где собралось командование спецоперацией. Там российского лидера поприветствовали командующие. Они доложили Путину о текущей обстановке на фронтах.
В сети появился ролик, на котором видно, как Герасимов сопровождает Путина в зал совещания. Военный задал президенту вопрос о том, сколько времени нужно отвести на доклады командования и получил ответ: «сколько надо».
Ранее сообщалось также, что накануне Путин на вертолете прилетел в Мариуполь, где лично сел за руль машины и объехал несколько районов города. Он заслушал доклад о восстановлении города, сделал остановки у ряда объектов и встретился с местными жителями. В числе объектов, которые посетил Путин, были восстановленное здание театра.