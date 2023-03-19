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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Стали известны подробности посещения Путиным штаба СВО в Ростове

Сегодня, 07:28
Президент России Владимир Путин прибыл в Ростов, где побывал в штабе спецоперации, сообщает пресс-служба Кремля.

В воскресенье, 19 марта, стало известно, что Путин побывал в Ростове, где был поставлен в известность, что на данный момент происходит в зоне СВО.

В Ростове президента России встретил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов. Затем они прошли в зал, где собралось командование спецоперацией. Там российского лидера поприветствовали командующие. Они доложили Путину о текущей обстановке на фронтах.

Появилось видео посещения Путиным штаба СВО в Ростове-на-Дону
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В сети появился ролик, на котором видно, как Герасимов сопровождает Путина в зал совещания. Военный задал президенту вопрос о том, сколько времени нужно отвести на доклады командования и получил ответ: «сколько надо».

Ранее сообщалось также, что накануне Путин на вертолете прилетел в Мариуполь, где лично сел за руль машины и объехал несколько районов города. Он заслушал доклад о восстановлении города, сделал остановки у ряда объектов и встретился с местными жителями. В числе объектов, которые посетил Путин, были восстановленное здание театра.

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