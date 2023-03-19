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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Суд оправдал экс-гендиректора главного водоканала Ростовской области Сергея Бреуса

19 марта 2023, 08:25
Фото: 1MI
Суд оправдал экс-гендиректора главного водоканала Ростовской области Сергея Бреуса
Шахтинский городской суд вынес оправдательный приговор бывшему гендиректору главного водоканала Ростовской области Сергею Бреусу, сообщает 1rnd со ссылкой на собственный источник в региональном правительстве.

Бреуса обвинили в сокрытии средств в размере 24 миллионов рублей. Ему грозило два года заключения. Однако дело было отправлено на пересмотр. В результате суд отменил приговор.

Известно, что Бреуса обвинили в укрытии долга организации в 2019 году. Долг образовался из-за невыплаченных налогов, однако чиновник якобы решил закрыть на это глаза.

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Напомним, в феврале текущего года стало известно, что Евгений Плетменцев стал новым главой водоканала Ростовской области. На этом посту он сменил Сергея Бреуса.

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