Суд оправдал экс-гендиректора главного водоканала Ростовской области Сергея Бреуса

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Бреуса обвинили в сокрытии средств в размере 24 миллионов рублей. Ему грозило два года заключения. Однако дело было отправлено на пересмотр. В результате суд отменил приговор.
Известно, что Бреуса обвинили в укрытии долга организации в 2019 году. Долг образовался из-за невыплаченных налогов, однако чиновник якобы решил закрыть на это глаза.
Напомним, в феврале текущего года стало известно, что Евгений Плетменцев стал новым главой водоканала Ростовской области. На этом посту он сменил Сергея Бреуса.